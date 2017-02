Das Liestaler Stedtli erhält ein neues Gesicht

Kurz nach der Fasnacht 2017 fahren am 13. März in Liestal die Baumaschinen auf und der Umbau der Rathausstrasse beginnt. In einer kurzen Bauzeit von neun Monaten werden sämtliche Werkleitungen ersetzt und die Strasse erhält ein neues Gesicht. «Die Bauleitung und die Projektleitung werden alles daransetzen, die Beeinträchtigungen der Baustelle möglichst in Grenzen zu halten. Die Hauseingänge und die Geschäfte werden stets zugänglich und die Anlieferung gewährleistet sein», betont Stadtrat Franz Kaufmann, Vorsteher des Stadtbauamtes.

Regelmässige und transparente Kommunikation

Die Stadt Liestal legt grossen Wert auf eine regelmässige und transparente Kommunikation. Die Anwohner werden in persönlichen Schreiben auf dem Laufenden gehalten und vor Ort mit Plakaten über die Fortschritte der Baustelle informiert. Der Ablauf der Bauarbeiten und die temporären Verkehrsänderungen sind jederzeit auf der Website der Stadt abrufbar (www.liestal.ch/de/aktuelles/neuerathausstrasseumbau). Die Stadt setzt ausserdem auf Liestal aktuell, LiMa und weitere regionale Medien, um über die aktuellen Themen zu berichten.

Öffentliche Sprechstunde jeden Dienstag um 13.00 Uhr (alter Eingang Rathausstrasse)

Der Stadt Liestal ist der Dialog mit den Anwohnern und dem Gewerbe wichtig. Stadtrat Franz Kaufmann und die Projektverantwortlichen stellen sich in der wöchentlichen Sprechstunde den Fragen und Anregungen der Öffentlichkeit. Die Sprechstunde findet während der Bauzeit jeweils am Dienstag von 13.00–14.00 Uhr statt. Treffpunkt ist der alte Eingang des Rathauses, direkt an der Rathausstrasse.

Informationsabend für Anwohner und Gewerbe am 13. März 2017

Am Abend des 13. März – dem Tag des Baubeginns – laden die Stadt Liestal gemeinsam mit KMU Liestal zu einem Informationsabend ein. Ziel der Veranstaltung sind die persönliche Information zum Bauprojekt, ein Ausblick zur Stadtentwicklung (Liestal Stedtli 2020) sowie die Beantwortung offener Fragen aus Bevölkerung und Gewerbe. Der Anlass beginnt um 19.30 Uhr und findet im Kulturhotel Guggenheim statt.

Bauarbeiten in neun Etappen

Der Umbau der Rathausstrasse erfolgt in neun Etappen. Dadurch wird nicht überall gleichzeitig gebaut und der Zugang zur Rathausstrasse sowie zu den Geschäften kann gewährleistet werden. Die erste Bauetappe (1A) beginnt an der Kreuzung Amtshausgasse/Rathausstrasse. Dort wird ein grösseres Schachtbauwerk erstellt. Gleichzeitig beginnt der Ersatz der Wasserleitung in Richtung Rheinstrasse bis zur Schützenstrasse. In einer zweiten Bauetappe (2) wird der Werkleitungsbau im Abschnitt Rosengasse bis zur Kanonengasse durchgeführt. Die Installationsfläche für die Baucontainer und das Lager für Materialien werden in der Allee eingerichtet.

Die Rathausstrasse wird zum Platz

Der Stadtrat ist von dieser wichtigen Investition in die Zukunft von Liestal als Markt- und Einkaufsort überzeugt. Die Rathausstrasse Liestal ist bis heute vom alten Verkehrsregime geprägt. Von der Durchfahrtsstrasse wurde sie zu einer Zone für Fussgänger – die Autos verschwanden, doch das Strassenbild blieb bis heute. Das Gestaltungskonzept, entwickelt vom Gestaltungsbüro Stauffenegger + Stutz GmbH, verwandelt die Rathausstrasse nun mit gezielten Massnahmen in ein lebendiges Zentrum der Stadt, das zum Flanieren, Verweilen und Einkaufen einlädt.

Verbindung des privaten mit dem öffentlichen Raum

Die Trottoirs verschwinden und es entsteht eine grosszügige, frei begeh- und bespielbare Strassenfläche. Breite Granit-Natursteinbänder führen von der zentralen Entwässerungsrinne beidseitig auf die Gebäudefassaden zu und lassen vor jeder Liegenschaft eine Art Vorplatz entstehen. «Die 54 Vorplätze der historischen Fassaden der Rathausstrasse Liestal bilden eine unverwechselbare Identität, die aus dem Vorhandenen herausgeschält worden ist», bringt es Christian Stauffenegger vom Gestaltungsbüro Stauffenegger + Stutz GmbH auf den Punkt.