Das Naturhistorische Museum Basel prämiert Amateurfotografien

1‘169 Fotografien von Fotografinnen und Fotografen aus neun Laendern wurden eingereicht. Aus drei Kategorien hat eine unabhängige Jury je zehn beste Bilder prämiert. An einer Preisverleihung wurden sie dem Publikum vorgestellt und die Podestplätze bekanntgegeben. In der Kategorie «Kinder sehen die Natur» gewinnt Fabrice Eichhorn aus Basel, gefolgt von Jan Rueter aus Nussbaumen und Greta List aus Basel. Insgesamt wurden in dieser Kategorie 82 Fotos eingereicht. Die Kategorie «Tierporträts/Tieren in ihrem Lebensraum/Verhalten Tiere» zählte am meisten Eingänge, die Jury musste aus 665 Bildern wählen. Gold gewinnt hier Pascal Neff, Basel, Silber geht an Robert Sommer, Hamburg und Bronze an Jean-Claude Graf aus Gelterkinden. In der Kategorie «Pflanzen/Landschaften und andere Naturphänomene» erreichten uns 422 Bilder. Gewonnen hat Robert Huber aus Thun, Zweitplatzierter ist Roland Beck aus Reinach und den dritten Platz belegt Urs Hunziker aus Oberdorf, BL.

Die 30 besten Bilder sind in einer kleinen Ausstellung bis am 3. Juni 2018 zu bewundern. Alle eingereichten Bilder sind ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt im Museum zu sehen.

Schau Sie sich die ausgezeichneten Bilder hier an!