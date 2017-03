Das Projekt „Drehscheibe Mischeli“ geht in die nächste Runde

Seit die Spielzeugausleihe „Drehscheibe Mischeli“ im 2015 eröffnet wurde, ist sie zu einem wichtigen Begegnungsort und einem beliebten Angebot für Kinder, Jugendliche, Eltern, Grosseltern und Anwohnende geworden. Sie dient einerseits als Spielsachenverleih und andererseits als Anlaufstelle für die Parkbesucherinnen und –besucher. Im letzten Jahr wurde die Drehscheibe Mischeli durch das Jugendhaus Palais noir, das Jugendcafi Paradiso und die Elternbildung Reinach betrieben. Ziel des Projektes ist die zukünftige autonome Betreibung der Spielzeugausleihe und die Nutzung der Drehscheibe Mischeli durch freiwillige Parkbesucherinnen und –besucher.

Neue Projektleitung der Drehscheibe Mischeli

Für die Realisierung der eigenständigen Nutzung der Spielzeugausleihe hat die Gemeinde eine 10%-Stelle für die Projektleitung und Koordination der Drehscheibe Mischeli geschaffen. Frau Lisa Burri wird bis Ende Jahr die Leitung des Projektes übernehmen, Öffentlichkeitsarbeit betreiben und potentielle Freiwillige über den Betrieb informieren.

Die Drehscheibe Mischeli wird am 4. April 2017 wieder in Betrieb genommen. Wie gewohnt können diverse Spielutensilien, Bastelmaterialien und kleine Sportgeräte kostenlos ausgeliehen werden. Die Drehscheibe bleibt am Mittwoch neu geschlossen, mangels fehlender Unterstützung durch die Bevölkerung.

Öffnungszeiten der Drehscheibe: Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag von 14 bis 18 Uhr.