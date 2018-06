Das Theater Basel verabschiedet sich mit sechs Dernieren in die Sommerpause

Am Do 21. Juni steht zum letzten Mal «Die Dreigroschenoper» auf dem Spielplan. (Grosse Bühne, 19.30 Uhr)

Am Fr 22. Juni findet zum letzten Mal das Schauspiel «Mary Page Marlowe - Eine Frau» von Tracy Letts statt.(Schauspielhaus, 19.30 Uhr)

Das Ballett Theater Basel verabschiedet sich am Sa 23. Juni mit «Tod in Venedig» von der Grossen und am So 24. Juni mit «Dancelab 9» von der Kleinen Bühne in die Sommerpause.

Und am So 24. Juni besteht die letzte Gelegenheit, die Oper «The Rake`s Progress» von Igor Strawinsky auf der Grossen Bühne und zum letzten Mal in dieser Spielzeit «Amphitryon» im Schauspielhaus zu erleben.

Dernieren:

Do 21. Juni, 19.30 Uhr, Grosse Bühne

Die Dreigroschenoper

Schauspiel von Bertolt Brecht mit Musik von Kurt Weill nach John Gays «The Beggar’s Opera» aus dem Englischen von Elisabeth Hauptmann

INSZENIERUNG Dani Levy

MUSIKALISCHE LEITUNG Johannes Kalitzke

BÜHNE & VIDEO Jo Schramm

KOSTÜME Jana Findeklee, Joki Tewes

MIT Jonas Anders, Elias Eilinghoff, Vincent Glander, Pia Händler, Paula Hans, Florian Jahr, Nahoko Fort-Nishigami, Thomas Reisinger, Myriam Schröder, Gen Seto, Cathrin Störmer, Thiemo Strutzenberger, Ingo Tomi Es spielt die Basel Sinfonietta. Eine Produktion von Schauspiel und Oper Presenting Sponsor

Fr 22. Juni, 19.30 Uhr, Schauspielhaus

Mary Page Marlowe – Eine Frau

Schauspiel von Tracy Letts aus dem Amerikanischen von Anna Opel

Schweizer Erstaufführung

In elf Einzelepisoden entwirft der amerikanische Dramatiker und Pulitzerpreisträger Tracy Letts ein fast siebzig Jahre umspannendes biografisches Panorama über das Leben seiner Hauptfigur Mary Page Marlowe. Darin würdigt er das menschliche Leben in seiner poetischen Fragilität, tragischen Wechselhaftigkeit, seiner Alltäglichkeit und berührenden Schönheit.

INSZENIERUNG Joe Hill-Gibbins

BÜHNE Johannes Schütz

KOSTÜME Astrid Klein

MIT Abigaël Carbonel/ Moyra Studach, Inga Eickemeier, Franziska Hackl, Mareike Hein, Steffen Höld, Martin Hug, Katja Jung, Emmanuel Kazis/Connor Noeken, Irene Kugler, Nicola Mastroberardino, Lisa Stiegler, Leonie Merlin Young

Sa 23. Juni, 19.30 Uhr, Grosse Bühne

Tod in Venedig

Ballett von Richard Wherlock nach der Novelle von Thomas Mann

Eine Lebenskrise treibt den alternden Künstler Gustav von Aschenbach zur Flucht nach Venedig, wo Laster und Schönheit nicht mehr zu unterscheiden sind und ihn nach der unerfüllten Liebe zum jungen Tadzio ein Ende in existenzieller Verlassenheit erwartet. Die Figur Aschenbach ist in Wherlocks Interpretation ein Fotograf; ein Künstler, der sich von der heutigen Welt sein ganz eigenes Bild machen will.

CHOREOGRAFIE Richard Wherlock

MUSIKALISCHE LEITUNG Thomas Herzog

BÜHNE Bruce French

KOSTÜME Catherine Voeffray

LICHT Jordan Tuinman

VIDEO Tabea Rothfuchs

Es tanzt das Ballett Theater Basel.

Es spielt das Sinfonieorchester Basel.

So 24. Juni, 19 Uhr, Kleine Bühne

Dancelab 9

Choreografien von Tänzer_Innen des Ballettensembles

Uraufführungen

Javier Rodríguez Cobos: «Night Shift»

Alba Carbonell Castillo: «Chrysalis»

Debora Maiques Marin: «Axolotl»

Jorge Garcĺa Pérez: «Shift Happens»

Frank Fannar Pedersen: «er»

MIT Tänzer_innen des Ballett Theater Basel Partner des Ballett Theater Basel:

So 24. Juni, 18.30 Uhr, Grosse Bühne

The Rake’s Progress

Oper von Igor Strawinsky in englischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln

MUSIKALISCHE LEITUNG Kristiina Poska/Ansi Verwey

INSZENIERUNG Lydia Steier

BÜHNE Katharina Schlipf

MITARBEIT BÜHNE Frederike Malke/Thomas Unthan

KOSTÜME Ursula Kudrna

CHOR Michael Clark

MIT Andrew Murphy, Hailey Clark, Matthew Newlin, Seth Carico, Eve-Maud Hubeaux, Karl-Heinz Brandt, Teophana Iliewa-Otto Chor des Theater Basel Es spielt das Kammerorchester Basel.

So 24. Juni, 18.30 Uhr, Schauspielhaus

Amphitryon

Schauspiel nach dem Lustspiel von Heinrich von Kleist nach Molière

INSZENIERUNG Julia Hölscher

BÜHNE Paul Zoller

KOSTÜME Janina Brinkmann

MUSIK Martin

Gantenbein

MIT Mario Fuchs, Urs

Peter Halter, Pia Händler, Florian von

Manteuffel, Nicola Mastroberardino,

Leonie Merlin Young