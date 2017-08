Das Top Secret Drum Corps tritt auf dem Roten Platz in Moskau auf

Nach 2011 darf das Top Secret Drum Corps am "International Military Music Festival Spasskaya Tower" auf dem Roten Platz in Moskau teilnehmen. Eine grosse Ehre und Herausforderung wartet auf die 20 Trommler und Color Guardisten. Sie treten heute, am 23. August, die Reise nach Moskau an und werden nach 9 Shows am 4. September wieder zurückreisen.