Das Volkshaus wird zum Hotel

Ein gemütlicher Feierabenddrink, ein gediegenes Dinnerdate oder eine durchtanzte Nacht: Das Volkshaus hat viele Facetten. Das Traditionslokal in der Rebgasse erweitert das Angebot und wird künftig auch ein Hotel sein.

Es soll ein Hotel im sogenannten Boutique-Stil geben, als Ergänzung zu den bisherigen Angeboten. Auf Nachfrage von barfi.ch gibt der Geschäftsführer vom Volkshaus an, dass eine Hotel-Eröffnung bis in das Jahr 2020 geplant sei. Man befinde sich jedoch noch in der Planungsphase. Weitere Informationen werden folgen, sobald von der Planung zur Tat geschritten wird.

Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden.