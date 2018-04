Das Warteck Museum lädt zum Tag des Bieres ein

++ Update ++ Grossbrand in Füllinsdorf BL: Löscharbeiten dauern an

In einer Gewerbehalle in Füllinsdorf BL hat sich in der Nacht auf Sonntag ein Grossbrand ereignet. Die Löscharbeiten dauern an, da die Halle einsturzgefährdet ist. Ein verletzter Feuerwehrmann musste ins Krankenhaus gebracht werden.