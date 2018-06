Das Wetter am Art- und WM-Wochenende

Freitag: kein Risiko

Den Start ins Wochenende machen wir mit trockenen 20 bis 25 Grad, bis wir bei ca 18 Grad spätabends den Tag ausklingen lassen. So einfach geht's.

Samstag: ab in den Rhein

Pünktlich zum Wochenende steigen dann die Temperaturen noch etwas an und wir sonnen uns bei 27 Grad am Samstagnachmittag und erholen uns vom Art-Rundgang mit einem Sprung in den Rhein. Mit viel Pech erreichen uns am Abend einige Tropfen, aber davon wollen wir einmal nicht ausgehen. Und wenn, dann hoffentlich erst nach dem WM-Public Viewing!

Sonntag: der Überraschungskandidat

Grundsätzlich sagen die Prognosen auch für den Sonntag alles andere als schlechtes Wetter voraus, doch bei etwas frischeren 21 Grad sowie einer Regenwarscheinlichkeit von 36% geben wir keine Garantie auf schönes Wetter mehr ab! Für das Brasilien - Schweiz Spiel am Sonntag Abend lohnt es sich somit, ein Indoor Public Viewing aufzusuchen - nur um sicher zu gehen. Für alle, die das Match nicht am TV verfolgen können oder jegliche Zusatzinformationen rund um das Spiel wollen, lohnt sich dann ein Blick in den barfi.ch-Liveticker!

