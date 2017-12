Das Wetter in Basel zum Jahresende

Heute Montag bleibt es trocken und kalt mit Höchsttemperaturen um die 4 Grad - für weisse Weihnachten noch immer zu warm. Morgen geht es dann etwas weniger winterlich zu und her, der Thermometer steigt bis auf 8 Grad bei mehrheitlich trockenen Verhältnissen - einzelne Schauer können jedoch Nachmittags einen Regenschirm Gold wert sein lassen. Mit grösserer Wahrscheinlichkeit kommt es am Mittwoch nass vom Himmel herunter, danach ist jedoch auch wieder erstmal gut und am Donnerstag frösteln wir auch wieder wenn die Temperaturskala in den Minusbereich fällt - Schneeflocken möglich! Die Chancen, wenigstens einen weissen Silvester zu verbringen, sind somit nach wie vor intakt!