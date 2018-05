Das Wetter in der Auffahrtswoche

Auf dieses prächtige Wetter am Montag soll auch der Dienstag mit einem sommerlichen Wettertag und Temperaturen bis zu 25 Grad folgen mit Sonnenschein bei blauem Himmel und lediglich in der Nacht verdecken einzelne Wolken den Himmel.

Am Mittwoch bleiben die Höchsttemperaturen voraussichtlich weiterhin bis 25 Grad, doch der Himmel soll leicht bewölkt sein.

Das Wetter über Auffahrt

Leider sieht das Wetter über Auffahrt nicht sonderlich prächtig aus: Am Donnerstag kann es im Verlauf des Tages zu leichten Regenschauern kommen und das Thermometer steigt nicht über 16 Grad. Am Freitag hingegen dürften die Regenschauer etwas nachlassen und die Temperaturen bis zu 19 Grad ansteigen.

Hier geht es zur genauen Wetterprognose: