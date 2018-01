Auf den Jurahöhen bleibt es stürmisch, der Schneefall geht dort in Regen über. Die letzte Windwarnung wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 2:45 Uhr an der Station Chrischona mit einer Windböe von 70km/h gemessen. In Basel scheinen die grössten Winde vertrieben worden zu sein. Es ist nur noch mit Windspitzen von 33 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen betragen 12.4 Grad.

