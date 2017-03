Das Wetter zum Wochenende

Das Timing passt wieder nicht für die Leute, die gerne Wochenende und Sonne gleichzeitig haben: Bis Freitagabend hälts wohl noch und am Freitag selbst werden wir nicht weit von der offiziellen Sommertag-Marke von 25,0 Grad landen - aber dann genau zum Wochenende kommen Wolken und die Temperaturen sind knapp 10 Grad tiefer - 15 Grad am Nachmittag am Samstag und Sonntag sind zwar kein Rückfall in den Winter, aber wer wissen will, was Basel und Umgebung im Lenz so können, sollte irgendwie seine freien Tage auf morgen und übermorgen vorverschieben - am besten, bevors alle machen.

