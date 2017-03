Hervorragender Start der Monet-Ausstellung - bereits über 100.000 Besucher in der Fondation Beyeler

Die im Januar eröffnete Monet-Ausstellung in der Fondation Beyeler entwickelt sich zum Publikumsrenner: Am Dienstag wurde der 100'000 Besucher der Ausstellung des berühmten französischen Künstlers Claude Monet im Museum mit den Seerosenteichen in Riehen bei Basel begrüsst.