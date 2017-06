Das erste Sommer-Festwochenende in Basel

Gerbergässlein Fest

9. - 10. Juni 2017

Freitag, 9. Juni: Eröffnungsapéro beim Leonhardsstapfelberg 17 – 22 Uhr. 19 Uhr Ansprache von Michael Malzach, Leiter der Vorkurse Gestaltung und Kunst, Schule für Gestaltung Basel

Samstag, 10. Juni: Die Läden des Gerbergässleins laden zum Entdecken ein – lassen Sie sich überraschen! 10 – 17 Uhr.

Barbetrieb der Schule 11 – 17 Uhr

Imagine Festival

9. - 10. Juni 2017

Am 9. und 10. Juni geht die 16. Ausgabe des Imagine Festivals über die Bühne und schafft eine Plattform für Musik, Kultur und Begegnung. Zum ersten Mal findet das Festival im Holzpark Klybeck im Hafenareal Basel statt.

Out in the Green Allschwil

9. - 11. Juni 2017

Zum dritten Mal findet das Openair-Festival in Allschwil statt. Im Line Up finden sich tolle Künstler: Anna Rossinelli, Shadox, Die Graue Eminenz, Paper Beat Scissors, Laish, Tay/Son, Whola Lotta/DC, Cutest Beast, Canastron, Mellowtone, Flugmodus, UG five, Ready for Delivery und New Yorker „The Professor“.

GGG-Tag

10. Juni 2017

Einen Tag zum Zuhören, Spielen und Geniessen.

Die GGG Basel präsentiert von 14 bis 23 Uhr im Schmiedenhof ein vielseitiges Programm, das von Zauberei über eine Lesung bis hin zu Barockmusik, Pop, Klassik und Blasmusik reicht. Stargast ist die Birsfelder Soulsängerin Nicole Bernegger, die am Abend ein Konzert spielt.

Tag der offenen Tür beim Zirkus Knie

10. Juni 2017

Werfen Sie einen einmaligen Blick hinter den Vorhang, staunen Sie über die faszinierenden Tiere und erleben Sie hautnah mit, wie die Artisten proben. Der Eintritt in den fahrenden Zoo ist während der Veranstaltung gratis. Für die kleinen Gäste bietet der Zirkus zudem kostenlos Kinderschminken an!

50 Jahre Rehab Basel

10. – 11. Juni 2017

Ein weiterer Höhepunkt stellt das Wochenende vom 10. und 11. Juni dar, wenn das REHAB Basel für die Öffentlichkeit seine Türe öffnet – ein Grossevent, welcher unter dem Patronat der Zünfte und Gesellschaften der Stadt Basel und des Lions Clubs durchgeführt wird.

Gleich drei Jubiläen feiert das REHAB Basel dieses Jahr: 50 Jahre Paraplegiologie – 25 Jahre Neurorehabilitation – 15 Jahre neues Klinikgebäude

Wildwuchs Festival

10. - 11. Juni 2017

Alle zwei Jahre lädt Wildwuchs internationale Produktionen nach Basel ein. Theaterstücke, Tanzstücke, Performances, Konzerte und vieles mehr. Es geht darum, Kultur für alle zu machen und zu zeigen.

Quartierflohmarkt Matthäus

11. Juni 2017

Ein Flohmarkt von Privaten für Private. Für Besucher und Flohmarktliebhaber bietet der Anlass viele Trouvaillen und eine gute Gelegenheit, dem Kleinbasel wieder mal einen Besuch abzustatten. Alle Flohmistandorte sind mit bunten Ballons gekennzeichnet und leicht zu finden.

7. Oldtimer Treffen Eptingen

11. Juni 2017

Das 7. Oldtimer Treffen findet auf dem Parkplatz Mineralquelle Eptingen statt. Es gibt Plausch und Verpflegung für die ganze Familie. Die Veranstaltung ist nicht nur für Besitzer der Raritäten, es ist jeder herzlich Wilkommen.

Alle sind eingeladen: Oldtimer, Classic Cars, Traktoren und Motorräder.

