Das hat noch gefehlt: Basel bekommt ein Mopsrennen

Mops in Motion. // Bild: Keystone

Du kannst ihn mögen, musst du aber nicht. Als Hunderasse ist der Mops eh ein lustiges Tier. Aber ist so ein Mops mit seinen Stummelbeinen auch schnell? Die Antwort auf diese Frage wird am Sonntag im Weiler Dreiländergarten beantwortet, hier findet der «1. Grosse Preis des Dreiländerecks» im Kunstraum Kieswerk statt. Möglich macht das eine «lose Vereinigung von Möpsen und deren Haltern», wie die Organisatoren in der Ankündigung schreiben.

Unter Ihnen ist der deutsche Künstler Volker Scheurer. Er wohnt im Kunstraum Kieswerk, stellt dieses als Austragungsort zur Verfügung und ist selbst Mops-Halter. «Die Idee vom Mopsrennen gibt es schon in ein paar grossen Städten, wie Berlin, ist aber nicht gerade Standard», sagt Scheurer gegenüber barfi.ch. Obwohl das Rennen zum ersten Mal bei uns durchgeführt werde, hätten sich doch schon einige Athleten eingeschrieben: «Bisher haben wir rund zwanzig Anmeldungen, am Sonntag rechnen wir mit etwa dreissig Teilnehmern – eine stattliche Zahl fürs erste Mal. In Berlin sind es jeweils um die 200.»

Die drolligen Sportler werden in vier Kategorien gegeneinander antreten: «Schnelle Lausbuben», «Flinke Diven», «Junge Herzensbrecher» und «Golden Oldies». Gerannt wird auf einer Strecke von «über 50 Metern» und der krönende Abschluss ist ein 50 Meter Sprint mit einem Massenstart. Jeder Rennmops wird mit einer Urkunde belohnt, die Schnellsten spazieren mit einer Medaille um den Hals nach Hause.

Wer nicht zur Gruppe der Mops-Besitzer gehört, ist mit seinem Vierbeiner ebenfalls herzlich willkommen. Andere Hunderassen dürfen zwar nicht am Rennen teilnehmen, sind jedoch «gerne als Anfeuerer am Streckenrand gesehen», meint Scheurer. Rund um den Event erhofft der Veranstalter sich auch ein geselliges Zusammensein. Im Kieswerk steht zwar eine Bühne, aber ein Unterhaltungsprogramm braucht es nicht. «Bei 30 Möpsen auf einem Haufen ist schon für genug Unterhaltung gesorgt». Nicht umsonst wird der Mops auch der «Clown unter den Hunden» genannt.

Die Bilder stammen übrigens vom Mopsrennen in Berlin. // Bild: Keystone

Im nächsten Jahr wird die «Miss Mops» gewählt werden. Dafür müssen allerdings noch ein paar Vorbereitungen getroffen werden, sagt Volker Scheurer: «Wir arbeiten noch an den Bikinis. Schliesslich sollen die Tiere ja nicht nackt auf die Bühne müssen.»

Interessierte, mit oder ohne Hund, besuchen am Sonntag ab 13 Uhr das Kieswerk. Der Eintritt für ist frei, Teilnehmende am Hunderennen zahlen sechs Euro Startgebühr und bekommen einen goldenen Mops-Pin. Das Rennen findet auch bei Hundewetter statt. Und da beim Event der Spass im Vordergrund steht, erinnern die Veranstalter nochmals daran: «der Mops darf nicht gedopt sein!»