«Das isch d’Leitstell vo dr BVB...» und die Angst der starken Drämmler vor der Mausefalle

«Brand in der Feldbergstrasse, wir leiten die Linie 8 um. Aber nur eine Richtung», sagt der Disponent in der Leitstelle der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) am Freitag um acht Uhr. Eigentlich sollten die grössten Alltagsprobleme um diese Zeit bereits vorbei sein. Doch die Ereignisse halten sich weder an Pläne noch Statistiken: Die Ampel leuchtet also sofort rot, es wird gefunkt, geredet, umdisponiert. In solchen Fällen ist höchste Alarmbereitschaft im kleinen Büro auf dem Dreispitzareal. «Wenn man hier arbeitet, braucht man vier Ohren», sagt Ronald Hennink, Chef der Leitstelle. Am Dreispitz stehen im Schichtbetrieb täglich acht Mitarbeitende im Einsatz. Denn es sind lange Tage, die Zentrale ist von 3.45 Uhr bis in der Nacht um 1.45 besetzt. Am Wochenende, wenn die Trams und Busse des Nachtnetzes verkehren, ist das Büro rund um die Uhr besetzt.

Alarmstufe rot

Die Leitstelle ist in ständigem Austausch mit den Chauffeuren, die über den aktuellen Stand informieren. Dabei wählen sie aus: Welche Priorität hat die Meldung? Bei einem Notfall zählt jede Sekunde. Ein schriller Alarmton erklingt und eine Ampel im Büro wechselt auf rot: Die Disponenten dürfen nicht mehr gestört werden. Das Adrenalin steigt. Innerhalb von zwei Minuten muss jeweils ein Entscheid gefällt werden: Umleiten oder nicht?

In der Leitstelle wird das gesamte Streckennetz überwacht. © barfi.ch

Als in Basel der Verkehr stillstand

Mitte März stand Basel-Stadt verkehrstechnisch still. Ein Lastwagen mit Chemikalien kippte auf der A2 um, so dass die Autobahn gesperrt werden musste. Die Sperrung führte dazu, dass sich bald in der ganzen Stadt die Autos zurückstauten und der Verkehr zusammenbrach. An jenem Mittwoch mussten im Feierabendverkehr mehr und mehr Trams umgeleitet werden, die Busse blieben im Stau stecken.

Am 14. März 2018. Ein Unfall auf der A2 und auch die Drämmli standen im Stau. © barfi.ch

In der Leitstelle herrschte an jenem Mittwoch Alarmstufe rot. Die Umleitungen mussten organisiert, Wagenführer, Chauffeure und Fahrgäste informiert werden. Gleichzeitig steht die Zentrale im Dauerkontakt mit den Blaulichtorganisationen, um bei besonderen Vorkommnissen sofort reagieren zu können.

Kühler Kopf ist Pflicht

Die Stimme der Leitstelle Frank Schaue ist der Mann, der die Passagiere der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) in solch einem Fall informiert. Er ist die Stimme der Leitstelle der BVB. Wenn es zu einer Verzögerung oder einer Umleitung auf dem Streckennetz der BVB kommt, werden die Passagiere meist innerhalb von drei Minuten informiert. Noch vor fünf Jahren dauerte es manchmal bis zu zwanzig Minuten bis die Passagiere informiert werden konnten. Frank Schaue macht jedoch nicht nur die Lautsprecher-Durchsagen, er schreibt auch die kurzen Texte auf der Fahrgast-Anzeige, die Tweets und schreibt die Meldungen für die Website. Kein Problem? Von Wegen! Die geschriebenen Informationen sind eine Herausforderung, auf der Anzeige haben nur 140 Zeichen Platz. «Deswegen sind diese Texte oft spartanisch», erklärt Frank. Wenn mehrere Linien von einer Umleitung oder Störung betroffen sind, verweist die BVB oft auf ihre digitalen Kanäle.

Auch im grössten Stress behalten die Disponenten einen kühlen Kopf, Erfahrung spielt eine grosse Rolle. Die Abläufe in der Leitstelle sind durchorganisiert. Für jeden Abschnitt des Liniennetzes sei definiert, wie umgeleitet werden müsse. «Früher machten wir dies jeweils situativ aus dem Kopf, jetzt passiert das nach einem genau definierten Schema», erklärt Ronald Hennink.

Ausserordentliche Vorfälle, wie der Unfall auf der A2, ziehen für die Disponenten viel Arbeit nach sich: «Wenn alles wieder normal läuft, machen wir mit jedem Kurs einen Fahrplan-Vergleich», erklärt der Leiter. Denn die Trams müssten wieder auf den Fahrplan gebracht werden. Für jedes Tram brauche dies rund fünf Minuten. «Es geht dann bis zu zwei Stunden bis das Netz wieder aufgeräumt ist», erklärt Ronald Hennink.

Die Innerstadt als Mausefalle

Besonderes Augenmerk gilt dem Innerstadtbereich, da dort die Gefahr für die Entstehung einer «Mausefalle» besonders gross ist: Zwischen Schifflände und Barfüsserplatz ist jede Minute ein Fahrzeug unterwegs. Wenn dann zum Beispiel die Linie 8 meldet, dass sie am Marktplatz nicht weiterfahren kann, ist Schnelligkeit gefragt: «Wir informieren alle Wagenführer, dass sie vor der nächsten Weiche anhalten müssen», erklärt Ronald Hennink. So wird eine totale Blockade, eine «Mausefalle», verhindert.

Frank Schaue ist die Stimme der BVB @barfi.ch

Es sind nicht nur Unfälle, die am Dreispitz einen Alarm auslösen. «Vor kurzer Zeit kam ein Kind zu einem Wagenführer und sagte, es habe seine Mama verloren», erinnert sich Ronald Hennink. Der Chauffeur informierte daraufhin die Leitstelle. Auch in diesem Fall: ein schriller Alarm, eine schnelle Reaktion. «Wir funkten mit der Bitte an alle Wagenführer sofort anzuhalten, die Passagiere zu fragen <Vermisst jemand sein Kind?>». Das System hat funktioniert, zwei Minuten später wurde die Mutter gefunden. Ende gut, alles gut – dank der Leitstelle.

