Das sind die ersten Basler Neujahrsbabys

«Ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass er noch über die Festtage geboren wird. Er wollte dann allerdings doch erst im 2018 auf die Welt kommen», sagt Marco Tonazzi gegenüber barfi.ch. Am 31. Dezember, früh am Morgen, ging es für ihn und seine Frau ab ins Kantonsspital Baselland – Fruchtblase geplatzt. Am 1. Januar um Punkt 8.48 Uhr kam der kleine Alessio dann zur Welt.

Am Abend des ersten Tages im neuen Jahr kam auch im Universitätsspital Basel ein Junge zur Welt:

Wir wünschen den Familien alles Gute und viel Freude!