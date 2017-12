Das war das Basler Jahr 2017: Der grosse Rückblick

Januar 2017

Riesige Solidarität für Obdachlose: Warmherzige Basler zeigen kaltherzigen Behörden wie Menschlichkeit geht

Das neue Jahr begann mit einer Solidaritätswelle für die Obdachlosen: Trotz eisiger Kälte mussten Obdachlose auch bei der Basler Notschlafstelle draussen bleiben. In der Folge spendeten Baslerinnen und Basler Schlafsäcke und Decken.

Stückino: Mediamarkt und Migros müssen Multiplex-Kino weichen

Anfang 2017 wurde bekannt, dass im Stücki Shopping Zweidrittel der Einkaufsfläche geräumt wird, um einem riesigen Multiplexkino Platz zu machen.

Kennen Sie Wolfgang Würzburger? Wenn nicht, ist es dafür jetzt höchste Zeit.

Eine Erfolgsgeschichte kann der aus der Region stammende Wolfgang Würzburger erzählen. Er besitzt ein Unternehmen, das früher Baustellencontainer, heute unter anderem Kindergärten verkauft.

Februar

Die Steine erhält ihr erstes Hotel – dafür müssen drei alte Häuser weichen

Im Februar wurde bekannt, dass die Steinenvorstadt ihr erstes Hotel erhalten soll. Schräg vis-a-vis des Pathé Küchlin werden dafür drei alte Häuser abgerissen, um dem Neubau Platz zu machen. Architekten sind «Diener & Diener». Heute ist vom Neubau noch nichts zu sehen.

Ein Hauch von Hollywood: An der Arthur Cohn-Gala in Basel

Selten gibt es in Basel Anlässe, mit der Schweizer A-Prominenz. Im Februar luden die Schweizer Illustrierte und Manor zur Arthur Cohn-Gala ein und die Crème de la Crème der Schweiz machte sich auf den Weg nach Basel und feierte den neuen Film des Basler Produzenten.

Basler Taxistreit eskaliert: Von einer Treibjagd auf Uber, die gar keine war

Es ging hoch zu und her in der Taxiszene: An einem Samstag nach Mitternacht hätten sich Taxifahrer und Polizei gegen den Internet-Fahrdienst Uber verbündet und Fahrer eingekesselt. Ganz im Gegenteil, sagte die Polizei: Sie habe die «Aktion» der Taxifahrer gegen die Uber-Fahrer nämlich abgeklemmt.

März

Schiesserei an der Erlenstrasse: Doppelmord aus Eifersucht?

An einem Abend im März betraten zwei Männer das Café 56. Streit und Schreie hallten durch die sonst ruhige Seitenstrasse hinter dem Musical-Theater. Eine Frau rannte barfuss davon, die Serviertochter flüchtet aus dem Lokal und dann fallen Schüsse. Zwei Männer im Lokal sterben, einer wird verletzt.

Zehn unhaltbare Behauptungen zur Basler Fasnacht

Immer wieder wird in der Stadt am Rheinknie mit grossem Vergnügen über Geschichte und Ursprünge unseres wichtigsten Brauchs gestritten. barfi.ch wollte mit zehn unhaltbaren Behauptungen – man könnte sogar durchaus von alternativen Fakten sprechen – zu diesen fröhlichen Streitereien beitragen.

Die wilden Namen der Basler Haltestellen – und was sich dahinter verbirgt

Nächster Halt: Surinam. Bitte wo? Ja, Surinam. So heisst eine Haltestelle in Basel. Dabei ist Surinam ein Staat in Südamerika. Wie der Name hierher kommt? Barfi.ch löste auf – und präsentierte die Geschichte der wilden Namen unserer geliebten BVB-Stationen.

April

Baselland 2017: Vierzehn Ehefrauen, vier Kinder und eine Pratteler Krankenschwester

Bittere Pille für eine Krankenschwester in Pratteln. Ihr nigeranischer Ehemann, Vater ihrer vier Kinder, heiratete bei seinen jeweiligen Besuchen in der Heimat vierzehn andere Frauen.

Achter am Abend: Kalkutta Express

© wikimedia/AlfvanBeem

Es war eines der grossen Themen vom vergangenen Jahr: Der Einkaufstourismus und die überlastete Tramlinie 8. Die Situation auf Basels notorisch überfüllter Linie, vor allem gegen Abend, ist immer noch ein bisschen wie Zugfahren in Indien.

Basler Velofahrer sind einfach Rüpel – da hilft auch kein Veloring

Vor der Abstimmung über den Veloring, ärgerte sich unser Autor über den verlorenen Anstand auf den Strassen Basels.

Mai

Bahnhof Basel: Von der Schalter- zur Migroshalle

Alles neu macht der Mai, so auch die Schalterhalle am Bahnhof SBB. Fast über Nacht quartierte sich die Migros ein.

Sexaffäre im Asylheim Reinach: Der Gemeinderat will aufklären und verheddert sich in Widersprüchen

Nach Sex- und Drogenvorwürfen im Asylheim Reinach lud Gemeindepräsident Urs Hintermann zur Schlammschlacht. Öffentlich in die Pfanne gehauen wurde dabei ausgerechnet jene Mitarbeiterin, die der «Basler Zeitung» von den Missständen erzählt hatte.

Exklusiv-Interview: Tally Weijl-CEO Grüring über die neuen Läden in Basel und die Freie Strasse

Sexy, knapp und erfolgreich: Die Modekette Tally Weijl hält am Standort Basel fest – und eröffnete im Mai einen neuen Pop-Up-Store im ehemaligen Musik Hug. Was das Unternehmen vor hat und was man sich von der Basler Einkaufsmeile verspricht, sagt CEO Beat Grüring im exklusiven Interview.

Juni

Brand auf der Schwarzwaldbrücke

Der Juni war von einem Ereignis geprägt: Auf der Schwarzwaldbrücke brannte ein LKW. Der Unfall brachte die Stadt zum Stillstand.

Lohn der Einkauf mit dem 8-er wirklich? barfi.ch macht den direkten Preisvergleich mit Deutschland

Immer wieder für Gesprächsstoff sorgte der florierende Einkaufstourismus. Spart man tatsächlich so viel? Barfi.ch war in Weil am Rhein und anschliessend in Basel unterwegs und verglich die Preise.

Missbrauchswelle bei den Zeugen Jehovas Basel: Wachturmverteiler gar nicht wachsam

In den beiden Basel leben und missionieren 1'400 Zeugen. Die Fragen zur Endzeitsekte Zeugen Jehovas hatten Rekordhöhe erreicht, nachdem im Juni weltweit Missbrauchsfälle bekannt wurden.

Juli

Zu viel des Grossmuts: Der FC Basel lehnt Spende von Fans ab

Die Emotionen gingen hoch, als die Fans der Muttenzerkurve am 2. Juni das Spielfeld betraten und sich von Bernhard Heusler, dem scheidenden FCB-Präsidenten, verabschiedeten. Der Fussballverband bestrafte den Verein dafür mit einer Busse – doch der FCB lehnt Fan-Spenden dankend ab.

Das dritte Herz: Karl Thommen aus Hölstein hat überlebt, dank erneuter Transplantation

Ein Schicksal, das bewegt: Nach 32 Jahren mit einem fremden Herz, bangten Baslerinnen und Basler mit Karl Thommen. Im Frühjahr erhielt der Baselbieter die erlösende Botschaft aus Bern und damit sein drittes Herz.

Behörden wollen, können aber noch nicht einschreiten: Grosses Puff um ein Puff im Kleinbasel

Bild: Webseite FKK-Club

Absurd: Der FKK-Club im Kleinbasel versprach Fitness- und meinte Sex. Dumm nur, dass die Baubewilligung einst für einen Fitnessclub erteilt worden ist. Eine Einsprache der Betreiber verhinderte im Juli erneut, dass die Behörden endlich einschreiten konnten.

August

Hösch, Digge! E Schöne, nit: Basels alte und aktuelle Gassensprache

Der Basler Dialekt ist nicht nur ausnehmend kultiviert, er ist zudem ziemlich blumig, aber es gibt auch aller Gattung Gassenvarianten. Im August wagte barfi.ch einen Streifzug durch unseren blumigen Dialekt.

Basels erstes viktorianisches Picknick in den Merian Gärten

In den Merian Gärten fand im August ein Picknick im Zeichen der Zeit um die letzte Jahrhundertwende statt. Der Anlass war ein Erfolg und die Bilder laden zum Träumen ein.

Wie gefährlich ist Basel heute? Chronologie einer Schlägerei

Die Meldung hat erschüttert: An einem Sonntag im September wurden in der Erlenstrasse fünf Personen von sechs Unbekannten angegriffen – ohne ersichtlichen Grund. Einer der Angegriffenen wurde bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen. barfi.ch konnte mit einem Betroffenen reden.

September

Was für ein Tor-Jubel: Barfi Reporter rasten völlig aus (mit Video)

Es war eine weitere FCB-Sternstunde: Die barfi.ch-Moderatoren hatten am Ende September während des Champions-League-Spiels gegen Benfica einiges zum Feiern. Unsere beiden Jungs liessen dabei ihren Emotionen freien Lauf – und rasteten richtiggehend aus.

Was Schweizer kaum wissen: Ihr Auto ist in Deutschland ohne Umwelt-Plakette vielerorts verboten

Die Umwelt-Plakette gilt seit März 2007 in Deutschland. Die Kommunen durften selbst über den Einführungstermin entscheiden - und entschieden wurde plötzlich schnell.

Die begehrtesten Häuser Basels: Wie Spekulant Baumgartner diese Stadt prägte

Es sind die wahrscheinlich begehrtesten Wohnungen in Basel. Im September blickten wir auf eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte, die nebenbei die Entwicklung dieser Stadt massgeblich prägte.

Oktober

Hells Angels Basel: Heisser Ritt zwischen Töffromantik und krimineller Rockergang

© Keystone

Im Baselbiet stand im Oktober ein Mitglied der Hells Angels vor dem Richter, während in Deutschland schon wieder eine Razzia lief. barfi.ch blickte auf diesen Fall.

Riesiges Angebot, leere Säle: Die Basler Kinos fliehen aus der Innenstadt

Die Basler Kinos zog es im 2017 weg aus dem Zentrum. In wenigen Jahren sollen an neuen Standorten ausserhalb der Stadt mehrere tausend Sitzplätze neu gebaut werden – nicht nur im Stücki. Wo die Zuschauer herkommen sollen, bleibt derweil unklar.

Basel demontiert fixe Blitzer – aber nur, um die brandneuen Geräte aufzuhängen

Die Polizei demontierte im Oktober stationären Radaranlagen auf dem Stadtgebiet. Aber nicht für lange, denn die vom Grossen Rat bewilligten moderneren Geräte nahmen in Kürze deren Platz ein.

November

Stücki Park: Das Shopping Center ist tot, es lebe das Lifestyle-Ghetto

Bild: ZvG Swiss Prime Site

Das Einkaufscenter ist am Ende. Eigentümerin «Swiss Prime Site» stellte im November ihre Offensive für die Zukunft des Stücki-Areals vor. Mit einem markanten Ausbau des Business Parks soll das Areal zur Stadt-in-der-Stadt transformiert werden. Mit dem Shopping Center als Kantine des neuen Business Parks.

Basler Schildbürgerstreich. Teure Autobahn-Rampen eröffnet: mit Fahrverbot!

Bild: Kenneth Nars

Kurz nach der Kleinhüningeranlage gibt es an der Hiltalingerstrasse zwei Autorampen. Diese führen in den Hafen. Und sie dürfen nur von LKWs befahren werden. Bloss: die LKWs dürfen die dahin führende Strasse gar nicht mehr benutzen.

Gefährlichste Haltestelle der Schweiz: Vom Centralbahnplatz zum «Seniorenvernichtungsplatz»

Vor sechzehn Jahren hatte die Basler Regierung den Centralbahnplatz für ein besonders «gelungenes Schmuckstück» gehalten. Im November wurde bekannt: Er gilt als gefährlichste Tramstation der Schweiz.

Leiche pendelt zwischen Offenburg und Basel: Sieben Stunden unbemerkt auf Zugtoilette

© Keystone

Ende November verstarb ein Reisender auf der Toilette eines Regionalzuges, wie die Badische Zeitung berichtete. Sieben Stunden fuhr die Leiche zwischen Basel und Offenburg hin und her, bevor sie gefunden wurde.

Dezember

Erfolgreiche Basler Erfindung: Entsorgung des schlechten Gewissens

Eine Erfolgsgeschichte: Seit zweieinhalb Jahren betreiben die Freunde Cem Özdemir und Elvis Radonjic die Firma Eco House Recycling in Basel. Sie holen Abfall, der nicht in den Bebbi-Sagg darf selber ab. Seit dem Start konnten sie ihr Kundenvolumen verdreifachen.

Skiparadies Elsass: Kaum bekannt, nah, gross und günstig

© Ville de Géradmer

Rund anderthalb Stunden von Basel entfernt, können die Baslerinnen und Basler im Elsass Skifahren. barfi.ch stellt sechs der Wintersport-Gebiete vor: Bienvenue chez les Skis!