Diego Mon spricht schon von einer Manufaktur. Von Hand soll das CBD-Hanf verarbeitet werden, das auf dem Lysbüchel-Areal in der alten Coop-Verteilzentrale gerade angebaut wird. Mon ist einer der Unternehmer der Firma Medical Indoor AG, die sich auf den Anbau von feinstem Hanf spezialisiert hat. Derzeit werden die ersten Setzlinge hochgezogen. Dann folgt der Ausbau.

Die erste der insgesamt acht Anbauzellen für das CBD-Hanf der «Medical Indoor AG».

Der Duft in der ersten Anbauzelle, die in Betrieb ist, ist schwer, süsslich, so wie die Hanfpflanzen eben riechen. Am Schluss sollen es acht Zellen sein, in denen die Pflänzchen wachsen. In einer weiteren sollen Mutterpflanzen gezüchtet werden. Damit das Gras der Firma so rein wie nur möglich sein wird. Denn daher kommt der Name: Die Medical Indoor AG will am Schluss vor allem den medizinischen Markt beliefern. In einem weiteren Schritt soll sogar unter Schutzatmosphäre gearbeitet werden. Am Schluss soll eine Jahresproduktion von etwa einer Tonne CBD-Gras erzielt werden.

Fein ziseliertes Wurzelwerk in der Hydrokultur.

Das ist alles legal. Denn seit vergangenem August hat der Gesetzgeber die Regelungen für den Hanfanbau angepasst. Das so genannte CBD-Gras darf seither nicht nur angebaut, sondern auch verkauft werden. Mit dem herkömmlichen Kiffergras hat das wenig gemein, denn der THC-Gehalt der Pflanzen ist verschwindend klein. Dafür ist der Wirkstoff Cannibidiol in hoher Konzentration vorhanden. Die Zuchtpflanzen wurden übrigens nicht durch künstliche Eingriffe ins Erbgut manipuliert, sondern herkömmlich gezüchtet.

Eine noch leere Anbauzelle. Pro Raum sorgen 20 Lampen mit einer Leistung von bis zu 2'000 Watt für eine gute Wachstumsatmosphäre.

Die Bewilligungen für die Anlage seien erstaunlich einfach zu erhalten gewesen, sagt Mon. Natürlich werde alles durch Ämter und Polizei kontrolliert. Nicht, dass irgendwo noch potentes THC-Gras gezüchtet wird. Möglich wäre es, denn die Indoor-Hanfanlage ist mit modernstem Material eingerichtet. Da würden sich viele illegale Anbauer die Finger danach lecken. Aber nichts da auf dem Lysbüchel-Areal: Die Polizei kontrolliert regelmässig, das Einvernehmen sei gut, sagt Mon.

Und dieser Geruch, überall.

Der Anbau erfolgt über Hydrokultur. Das heisst, dass die Nährstoffe über die Wasserzufuhr zu den Pflanzen gelangen. Die Indoor-Anlage produziert zwar reines Gras – und künftig eben auch unter Schutzatmosphäre –, aber das Label Bio darf noch nicht angebracht werden. Dafür müssten Aussenanlagen her, mit Treibhäusern. Das sei schon angedacht, sagen die Betreiber, aber erst muss die erste Aufzucht gelingen. In wenigen Wochen wird das Produkt verarbeitet vorliegen. Dann werden Abnehmer gesucht.

Das war die ehemalige Verteilzentrale von Coop. Jetzt steht auch der Raum für die Mutter-Hanfpflanzen bereit.

An Abnehmern dürfte es nicht mangeln. Der Consumer-Markt verlangt derzeit nach grossen Mengen an CBD-Gras. Der legale Stoff boomt. Der grosse Teil der Kundschaft bestehe zudem aus älteren Menschen, die den Wirkstoff therapeutisch einsetzen würden, sagt Mon. Man rechnet mit Kunden im Alterssegment ab 60 Jahren, die entweder bereits früher Kontakt mit Gras hatten oder jetzt erst auf den Geschmack kommen. Rauchen muss man es nicht, es gibt auch Tröpfchen aus dem Öl.

Prächtiges Gedeihen ist das Ziel der «Medical Indoor AG» – für Pflanzen und Firma zugleich.

Übrigens: Angebaut wurden erst einmal zwei Sorten. Eine namens «AC/DC» aus der Schweiz und «Charlotte's Web», letztere eine Sorte aus den USA, mittels der Epilepsie-Anfälle therapiert wurden. Benannt ist sie nach einem Mädchen, das an sehr schweren, häufigen Anfällen litt und erst durch den Wirkstoff dieser Pflanze massgebliche Linderung erfuhr.

