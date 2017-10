David Alder und Basil Thüring übernehmen die Direktion des Naturhistorischen Museum Basel

David Alder (*1971), Leiter Verwaltung und Betrieb und Basil Thüring (*1972), Leiter Geowissenschaften, sind derzeit und seit Juli dieses Jahres interimistische Direktoren des Naturhistorischen Museums. In dieser Funktion sind sie unter anderem für die nutzerseitige Begleitung des Museumsneubaus im St. Johann verantwortlich. Alder und Thüring werden die Direktion des Museums ab Januar 2018 in einer Co-Leitung übernehmen.

Der Geowissenschaftler (dipl. geol.) Basil Thüring leitet seit 2003 die Abteilung Geowissenschaften am Naturhistorischen Museum, zuvor war er als Sammlungsverwalter der Abteilung Geologie tätig. Gemeinsam mit David Alder betreut er seitens Nutzer das Bauprojekt für den Neubau und war sowohl bei der Projektierung, im Wettbewerbsverfahren, im Vorprojekt und im Bauprojekt beteiligt. Unter seiner Projektleitung entstanden unter anderem die neuen Werkstätten im Museum. Thüring war massgeblich für zahlreiche Sonderausstellungen verantwortlich oder mitverantwortlich wie zum Beispiel: Xavier Mertz – Verschollen in der Antarktis (2013), Knochenarbeit – wenn Skelette erzählen’ (2011) ‚Animatus‘ (2008) und ‚Tiefsee‘ (2007). Zudem realisierte er die Dauerausstellungen ‚Dino & Saurier‘ sowie ‚Evolution des Menschen‘ als Projektleiter.

Der Ökonom (lic. rer. pol.) David Alder ist seit 2012 in der Funktion des Leiters Verwaltung und Betrieb im Naturhistorischen Museum tätig. Er betreut gemeinsam mit Basil Thüring seitens Nutzer das Neubauprojekt. Alder war zudem Projektleiter für die Gestaltung und Einrichtung der sanierten Räume im Berribau und verantwortete die Konzeption, Einrichtung und den Bezug eines externen Sammlungsdepots. Bereits seit 2003 ist Alder für den Kanton Basel-Stadt tätig, zuerst im Finanzdepartement Basel-Stadt.

Das NMB ist eines der besuchermässig bedeutendsten Museen des Kantons. Jährlich zählt es über 100'000 Besucher und Besucherinnen (in Spitzenjahren bis zu 130'000) und empfängt 1'300 Schulklassen – es kann trefflich als das führende Familien- und Kindermuseum der Nordwestschweiz bezeichnet werden. Mit seiner international bedeutenden Sammlung von 7,7 Millionen Objekten aus den Bereichen Zoologie, Geologie und Paläontologie ist es zudem ein wichtiges Zentrum für die naturwissenschaftliche Forschung. Jährlich entstehen rund 70 wissenschaftliche Publikationen aus der Sammlung des NMB, neben der intensiven wissenschaftlichen Ausleihe, finden 500 bis 600 Besuchertage von Forschern aus aller Welt im Museum statt und werden ein bis zwei Nationalfondsprojekte generiert, die unmittelbar dem Museum und seiner Sammlung zugutekommen.

Als zukünftige Direktoren des Naturhistorischen Museums Basel werden Alder und Thüring die Aufgabe übernehmen, das Museum als Ort gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Auseinandersetzung in einem städtischen, nationalen und internationalen Umfeld zu positionieren. In der Verantwortung der Direktion liegt zudem die konzeptionelle Begleitung des sich in Planung befindlichen Neubauprojekts bis zur Eröffnung.

«Wir freuen uns auf die kommenden Aufgaben und Jahre. Das Naturhistorische Museum befindet sich auf dem Weg in ein neues Haus. Wir verstehen es, als unsere Aufgabe diesen spannenden und anspruchsvollen Weg zusammen mit den Mitarbeitenden und der Geschäftsleitung zu gehen. Wir haben grossen Respekt gegenüber der geschichtsträchtigen Vergangenheit des Museums und möchten das Museum am St. Johann neu verorten. Die Erhaltung, Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der lokalen und globalen Vielfalt in der Natur ist die zentrale Aufgabe des NMB, mit dem geplanten Neubau kann diese Aufgabe zeitgemäss, innovativ und konservatorisch richtig erfolgen. Das neue Museum wird eine offene Institution, welche allen Menschen offen steht, die die Natur entdecken, erleben und erforschen wollen.»

Nachdem die 2016 einberufene Findungskommission erstmals eine externe Persönlichkeit zur Leitung des Museums suchte, wird nun bewusst eine interne Lösung realisiert. Mit Alder und Thüring erhält das Museum zwei Co-Direktoren mit langjähriger Museumserfahrung und Kenntnissen des Hauses, sowie mit herausragenden Kenntnissen der aktuellen Situation rund um das anstehende Bauprojekt. Alder und Thüring gewährleisten Kontinuität in einer Phasen grosser Veränderungen und geniessen im Haus und im Präsidialdepartement höchstes Vertrauen. Die Co-Direktion vereint damit eine Bandbreite von Kompetenzen, um das Naturhistorische Museum erfolgreich in die Zukunft zu führen.