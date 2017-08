Der 21. Concours d’Elégance Basel mit Rekordbeteiligung

Dieser grösste und älteste und in seiner Art auch einzigartige Concours meldet dieses Jahr eine Rekordbeteiligung von über 75 Automobilen – wie nirgendwo sonst sind in Basel seltenste Fahrzeuge, hochwertige Luxuskarossen aber auch ehemalige Alltagsautos zu sehen.

Ab 15 Uhr werden die Autos in der Freie Strasse aufgestellt. Um 16:45 beginnt das Défilé: jedes Auto fährt an der Fachjury, die am Eingang zum Marktplatz platziert ist, vorbei. Dabei werden die Kategoriensieger und das schönste Auto, „Best of Show“, vor Ort prämiert. Das älteste Auto ist ein französischer De Dion Bouton von 1903, selbst ein frühes Elektroauto und ein Rauch & Lang von 1916 fehlen an dieser nostalgischen Parade („Weisst du noch…?“) nicht.

Noch speziell zu erwähnen ist die Teilnahme eines Horch Sportcabriolet 853 A von 1939 aus der weltberühmten Karosas Sammlung, ein englischer Supersportwagen der Vorkriegszeit, der Lagonda Rapide von 1937, gefolgt von einem seltenen BMW 321 1939, ein Delahaye von 1937 und einem raren Lancia Aprilia Pinin Farina Cabriolet 1939.

Wer Nachkriegsmodelle liebt kommt dank der Vielfalt an Marken und Modellen auf seine Rechnung. Wann haben Sie leibhaftig einen italienischen Siata Daina von 1950 gesehen?

Wann einen Lamborghini Espada 1968 oder einen Facel Vega von 1963? Eine spezielle Kategorie stellen in diesem Jahr die amerikanischen Automobile dar: von den Vorkriegsmodellen bis zu den Heckflossenautos 2 der 60er Jahre ist alles vertreten: eine Show in der Show, die man gesehen haben muss! „Last but not least“ gibt sich auch die letzte Schweizermarke, die ehemals in Binningen beheimatete Monteverdi, die Ehre: Sie ist mit einem Modell 375 L von 1971 vertreten. Und wer hören will, wie ein Ford GT 40 von 1968, der Gewinner der berühmten 24h Rennen von Le Mans, tönt, wird das am Concours ebenfalls erleben.

Partner des Concours ist die Banque CIC (Suisse), die seit über 100 Jahren in Basel verankert ist und mit ihrem prächtigen Renaissancegebäude am Marktplatz 13 die ideale Kulisse für den Concours bietet.

„Wir freuen uns jedes Jahr als traditionelle Basler-Bank der hiesigen Bevölkerung einen spektakulären Blick in die Vergangenheit zu ermöglichen.“ betont Yves Grütter, Leiter der Banque CIC (Suisse) in Basel.

Dank dem Engagement der Banque CIC (Suisse) ist es überhaupt möglich diesen, in der Bevölkerung fest verankerten Sommeranlass, überhaupt durchzuführen. In der heutigen Zeit ist das nicht mehr selbstverständlich. Der Concours d’Elégance wird ausserdem unterstützt von: ProInnerstadt Basel, Automobil REVUE, Belmot, ACS Classics, Chronometrie Spinnler + Schweizer