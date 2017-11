Der 39. schappo geht an die «Basler Papiermühle»

Heute Mittwoch, 1. November 2017, findet in Basel das Forum für Suchtfragen zum Thema «Kontrollverlust – Wenn Verhalten zur Sucht wird» statt. Im Vordergrund steht die Diskussion über den aktuellen Forschungsstand und deren Bedeutung für das Suchthilfesystem. Die Tagung wird von der Abteilung Sucht des Gesundheitsdepartements Basel-Stadt in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel im Gundeldinger Feld organisiert. Ebenfalls am heutigen Tag wird das Magazin «Gamen, Shopping, Internet, Sex – Wann wird ein Verhalten zur Sucht?» veröffentlicht.