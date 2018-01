Der Barfi-Kiosk wird zum Swisscom-Shop: So funktioniert das neue Geschäftsmodell

Eigentlich möchte man nur ein neues Netzwerkgerät abholen. Doch der Swisscom-Shop an der Freien Strasse ist überfüllt, vom Warten gezeichnete Gestalten hoffen auf baldige Beratung. Doch in Zukunft wird für Swisscom-Kunden alles einfacher, oder eben «easy»: Zusammen mit der Basler Kioskbetreiberin Valora hat die Swisscom einen neuen, ebenso benannten Vertriebskanal lanciert, «Valora und Swisscom easy point». Kurzum, ausgewählte Kioske werden zu kleinen Swisscom-Shops. Kunden, die zum Beispiel eine Swisscom TV-Box, ein neues Glasfaser-Kit oder einen Router bestellen, können ihn in Zukunft beim Kiosk ihrer Wahl beziehen.

Vierzehn Swisscom-Mini-Shops in Basel

Die Kioskbetreiber haben selbst ein kleines Lager an Swisscom-Produkten. In Basel sind dies unter anderem die Kioske am Barfüsserplatz, am Aeschenplatz, beim alten Postgebäude am Bahnhof SBB, am Voltaplatz oder beim Burgfelderplatz. Die gesamte Shop-Übersicht unter diesem Link. Swisscom und Valora prüfen jedoch bereits Möglichkeiten, den Service an weiteren Standorten anzubieten. Ausschlaggebend für die Wahl der Mini-Shops war das Platzangebot. Irgendwo müssen die Produkte ja gelagert werden.

«Mit Swisscom easy point bauen wir unser Service-Angebot weiter aus und bieten unseren Kunden die Freiheit, ihre bestellten Produkte sofort und wo sie wollen zu beziehen. Unabhängig von den Öffnungszeiten der regulären Swisscom Shops. Damit entsprechen wir dem Wunsch nach mehr Einfachheit und Flexibilität», sagt Maria Randazzo, Verantwortliche Swisscom easy point. Auch Valora ist von der Zusammenarbeit begeistert. «Unser Bestreben ist es, unseren Kunden neben dem traditionellen Kiosk-Sortiment stets neue, einfache Services anzubieten», sagt Oliver Kneier, Projektleiter Swisscom easy point bei Valora. Das stösst anscheinend auf Interesse, wie Armin Schädeli von der Swisscom-Kommunikation bestätigt. «Unsere Kunden sind dankbar, dass sie selber den Ort und die Zeit der Abholung bestimmen können».

Kein Stress mehr

Einfach, flexibel und praktisch jederzeit. Stichworte, die zu unserer jetzigen Zeit passen. Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten sind digital unterwegs, der Online-Einkauf kann ohne grossen Aufwand zuhause oder sogar im Büro gemacht werden. Für viele wird es eine Erleichterung sein, während der Mittagspause oder nach der Arbeit nicht noch in ein Geschäft gehen zu müssen, um dort das gewünschte Produkt zu kaufen oder abzuholen. Wenn ein Paket mit der Post geliefert wird, ist damit meistens ein Gang zur Post nötig. Bei einem vollen Arbeitspensum und den restriktiven Öffnungszeiten der Post ist dies nicht immer einfach. «Swisscom easy point bieten die Möglichkeit, unkompliziert, zeitnah und unabhängig vom aktuellen Standort das Gerät bei einer Verkaufsstelle in der Nähe abzuholen», so Armin Schädeli. Besonders zu Randzeiten und am Wochenende ist das eine willkommene Möglichkeit. Die beiden Unternehmen prüfen die Umsetzung von zwei weiteren Möglichkeiten: Einerseits an den ausgewählten Kiosken SIM-Karten zu beziehen und zu aktivieren. Andererseits, neu bestellte Geräte direkt an die Abholstationen senden zu lassen.

Auch der Barfi-Kiosk wird Swisscom-Produkte haben © barfi.ch

Die Swisscom ist nicht das erste Unternehmen, das mit Pick-Up-Stationen arbeitet. Auch die Grossverteiler Coop und Migros passen sich den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden an und bieten Abholstationen für Tochterfirmen an. So kann die ExLibris-Bestellung am gleichen Ort wie der Einkauf fürs Nachtessen abgeholt werden. «Wir finden diese Entwicklung gut, auch für Konsumentinnen und Konsumenten», sagt Alex von Hettlingen, Kommunikationsleiter der Stiftung Konsumentenschutz. «Die Konsumentinnen und Konsumenten kommen so besser zur Ware.» Doch trotz allen Vorteilen müsse der Datenschutz eingehalten werden, mahnt von Hettlingen. Wenn ja, stehe diesen Konzepten nichts im Weg. Die vom Warten langgezogenen Gesichter verschwinden so hoffentlich nach und nach aus den Shops.

