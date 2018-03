Der Baselbieter Drämmli-Zoff geht in die nächste Runde

«Das kann ich nicht kommentieren», sagt BLT-Direktor Andreas Büttiker am Telefon. «Ich will nur sagen, dass die Projekte im öffentlichen Verkehr langfristig ausgerichtet sind», und so auch die Strategie seiner Baselland Transporte (BLT). Der Grund für diese Antwort: Der Freisinnige Landrat Rolf Richterich hatte gestern mittels der Basellandschaftlichen Zeitung die Idee ins Spiel gebracht, der Kanton solle seine Aktienmehrheit an der BLT verkaufen. Es sei nicht effizient, wenn das Baselbiet die Rollen von Auftraggeber und Eigentümer vermische.

Knapp daneben ist auch vorbei

Büttiker verweist jedoch darauf, dass die Eigentümerstrategie vom Regierungsrat 2015 so verabschiedet worden war. Zwar ist die BLT ein Vorzeigeunternehmen, dass immer wieder mit innovativen Ideen auf sich aufmerksam macht, doch die Baselbieter Politik stösst ihren öffentlichen Verkehr immer wieder vor den Kopf. Vor rund einem Jahr war es FDP-Regierungsrätin Sabine Pegoraro, die zurückkrebsen musste, nachdem sie das U-Abo infrage gestellt hatte.

Nun geht der Zoff in eine neue Runde. Erneut sind es die Baselbieter Freisinnigen, die mit eigenartigen Vorschlägen auf sich aufmerksam machen. Denn die BLT sind gut aufgestellt und arbeiten mittlerweile mit der AAGL zusammen, um im Betrieb Synergien zu nutzen, wie Büttiker erklärt. Mit 559 Millionen Bilanzsumme und einem Gewinn von 2,5 Millionen Franken arbeitet das Unternehmen erfolgreich.

Auf Sparkurs ins Nichts

Der Busbetrieb der AAGL mit 20 Millionen Umsatz sollte mit den BLT fusionieren. Das hätte dem Baselbiet, das rigoros spart, zwei Millionen eingebracht. Die Konzession der finanziell angeschlagenen Busbetriebe läuft 2019 aus. Die Regierung prüfte, ob der Betrieb der Linien ausgeschrieben werden solle. Schliesslich schützte die Regierung die AAGL, zwang sie aber gleichzeitig, zwei Millionen pro Jahr zu sparen und unterstützte die Gesellschaft mit nur noch vier Millionen Franken.

Die AAGL, so zeigt sich, hat mit hundert Mitarbeitenden die undurchsichtige Struktur eines Grosskonzerns. Eine Holding beinhaltet zwei Tochtergesellschaften, so dass nie klar ersichtlich ist, wie die Gelder hin- und herströmen und wie effizient welcher Bereich arbeitet.

Die zündende Idee: Alles verkaufen!

FDP-Parlamentarier und Wirtschaftskammer-Chef Christoph Buser brachte das auf eine Idee: Sollten nicht gleich alle öV-Linien, auch jene der BVB, ausgeschrieben werden? Sowohl bei der AAGL und den BLT ist der Kanton Baselland Mehrheitsaktionär. Gleichzeitig zeigt ein Blick in den Verwaltungsrat der AAGL, das drei bürgerliche Politiker von der SVP und FDP diesen besetzen. Um ihre Pfründe zu schützen, scheinen sie sogar bereit, die mit Gewinn fahrenden Baselbieter Drämmli zu gefährden.

Während Kanton und die Regierung trotz Sparpotential unentschlossen und zerstritten bleiben, beruft sich Andreas Büttiker weiter tapfer auf die Eigentümerstrategie, um seine BLT vor den Hüftschüssen der eigenen Regierung zu schützen.