Der Countdown läuft: RTV Basel vor Aufstiegs-Playoffs

Gegner in den Aufstiegs-Playoffs ist in maximal fünf Spielen der NLB-Zweite STV Baden. In der Qualifikationsphase hatte der RTV beide Spiele für sich entscheiden können. In Baden gewann der RTV mit 32:27 (15:13) und im Heimspiel gar mit 40:28 (19:12).

Generell war der RTV in den 26 Spielen der abgelaufenen NLB-Qualifikationsphase die konstanteste Mannschaft und lag am Ende sieben Punkte vor Baden. Das Team von Cheftrainer Samir Sarac und Assistenztrainer Patrice Kaufmann beeindruckte als enorm starkes und nur sehr schwer ausrechenbares, variantenreiches Kollektiv. So ist denn mittlerweile der Aufstieg auch das erklärte Ziel der RTV-Clubleitung und die Mannschaft wird alles daran setzen, dass dieses Ziel erreicht wird.

Der diesjährige, viel diskutierte NLB-Modus besagt, dass nach dem Ende der Qualifikationsphase die beiden Erstplatzierten eine Playoff-Runde nach dem Modus "best of five" bestreiten und so den Aufsteiger in die NLA ausspielen. Das heisst also maximal fünf Spiele innert 13 (!) Tagen. Der Sieger dieser Playoff-Runde steigt auf, der Verlierer verbleibt in der Nationalliga B.

Die Eckdaten der Aufstiegs-Playoffs zur NLA auf einen Blick

Sa 12.5., 18:00 Uhr, RTV - STV Baden, Basel, Rankhof

Mi 16.5., 20:00 Uhr, STV Baden - RTV, Baden, Aue

Sa 19.5., 18:00 Uhr, RTV - STV Baden, Basel, Rankhof

Weitere Spiele (je nach Verlauf der ersten drei Spiele):

Di 22.5., 20:00 Uhr, STV Baden - RTV, Baden, Aue

Do 24.5., 20:15 Uhr, RTV - STV Baden, Basel, Rankhof