Der Dorfverein Pro Kleinhüningen will sich gegen Gateway Basel-Nord wehren

An einer Informationsveranstaltung zum umstrittenen GBN sprachen sich die Anwohnerinnen und Anwohner am Mittwoch klar gegen den Riesenterminal aus.

Nachdem sich die Zürcher Bevölkerung erfolgreich gegen ein entsprechendes Gateway- Projekt im Limattal zur Wehr gesetzt habe – und auch die Bevölkerung in Stuttgart ein solches Projekt in einer Volksabstimmung haushoch verworfen gabe –, soll das Projekt jetzt in Kleinhüningen stattfinden, so die Veranstalter. Anstelle der heutigen dezentralen Infrastruktur für den Güterverkehr, wollen SBB Cargo und der Bund in Kleinhüningen ein riesiges zentrales Terminal für den Containerverlad bauen.

Gigantisches Projekt

Gemäss dem Dorfverein Kleinhüningen hält René Leuenberger vom Verein für die Weiterführung der Rheinschifffahrt das Projekt Gateway Basel-Nord für einen technischen Unsinn, der nicht zukunftsfähig sei. Schliesslich handele es sich eigentlich um einen Bahnterminal, der den Güterverkehr in der Schweiz zentralisieren solle. Dass das Hafenbecken 3 für die heutigen, grösseren Containerschiffe kaum zugänglich ist und dass die Logistikbranche bereits heute die meisten Container weiter unten vom Rhein nimmt, würde laut ihm völlig ignoriert.

Der Dorfverein will sich wehren

Der Dorfverein Pro Kleinhüningen hat entschieden, die Kantone Basel Stadt und Baselland sowie den Bund einzuklagen. Er verlangt die Herausgabe des Berichts und klagt gegen den Verstoss gegen das Subventionsrecht. Gemäss des Dorfvereins sei die Bevölkerung entschlossen, sich mit allen legalen Mitteln gegen das Grossprojekt Gateway Basel-Nord zur Wehr zu setzen.