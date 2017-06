Der FC Basel verabschiedet sich mit dem perfekten Joggeli-Abend in die Saisonpause

Der Abend begann mit der Verabschiedung von Cheftrainer Urs Fischer, von Assistenztrainer Markus Hoffmann und Spieler Marc Janko durch Bernhard Heusler. Der kurzgehaltene Abschied passte zum Cheftrainer Urs Fischer. Abgelöst wurde diese erste Abschiedsrunde durch den Matchbeginn.

Doumbia schoss in der 14. Minute das erste Tor und machte sich so zum Torschützenkönig. In der 25. Minute fiel das 1:1 durch Danijel Aleksic, in der 58. Minute schoss Renato Steffen das Tor zum 2:1, in der 87. Minute traf Doumbia zum 3:1 und Marc Janko machte den Fans ein Abschiedsgeschenk, kurz nach seiner Einwechslung, und traf zum 4:1. Über 30'000 Fans jubelten ihrem FCB zu - Gänsehaut pur.

Dank des 4:1-Erfolgs gegen St. Gallen stellte Meister Basel mit 86 Punkten und 92 Saisontoren zwei Rekorde in der Super League auf. Der Double-Gewinner verbesserte die eigene Punkte-Bestmarke aus dem Jahr 2004 um einen Zähler, auch der 2010 mit 90 Treffern aufgestellte Torrekord wurde übertroffen.

Mit seinen Saisontoren 19 und 20 im letzten Spiel unter Präsident Bernhard Heusler, Sportchef Georg Heitz und Trainer Urs Fischer krönte sich Seydou Doumbia zum dritten Mal zum (alleinigen) Torschützenkönig der Super League.

In der 70. Minute dann die Sensation: Die Muttenzerkurve stürmte das Spielfeld friedlich und bedankte sich beim scheidenden FCB-Präsidenten Bernhard Heusler. Der beeindruckende Zug der Muttenzerkurve marschierte auf das Feld und Richtung Trainerbank. Hier im Video:

Das Abschiedsgeschenk der Kurve an den Präsidenten war eine grosse FCB-Fahne.

Nach Abpfiff des Spiels dann die nächste Überraschung. Zur Verabschiedung des Verwaltungsrates kamen einiger FCB-Helden der Ära Heusler: Unter anderem standen Christian Jimenez, Julio Hernán Rossi und Matias Delgado wieder gemeinsam auf dem Rasen, auch die Yakin-Brüder kamen und Beni Huggel und Marco Streller erwiesen Heusler die Ehre.

Die nächste grosse Überraschung folgte sogleich: FCB-Fan Roger Federer verabschiedete den FCB-Präsidenten höchtpersönlich und hielt die Laudatio. «Dieser Moment gehört ganz Bernhard Heusler», sagt der Tennisprofi, als die Muttenzerkurve ihm zu Ehren ein Lied sang. «Für mich war es sehr wichtig, heute Abend dabei zu sein», sagt Federer nach der Verabschiedung.

Der krönende Abschluss: Die Verleihung des Pokals