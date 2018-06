Der FC Liestal vor der Finalissima in Dornach

Gegen das ersatzgeschwächte Allschwil siegten die Baselbieter letzten Samstag gleich mit 6:0 und setzten damit ein weiteres Ausrufezeichen. Sie überholten mit diesem Sieg den bisherigen Leader und nun punktgleichen FC Biel/Bienne. Im letzten Spiel tritt das Team von Mario Ritter am heutigen Samstag um 18 Uhr in Dornach auf dem Gigersloch an, während Biel nach Konolfingen muss. Sind die beiden Teams auch nach der 26. Runde punktgleich, entscheiden die Strafpunkte über den Aufstieg. In dieser Statistik haben die Oberbaselbieter die Nase knapp vorn.

Das Team von Mario Ritter und Marco Burtschi hat sich dank starken Leistungen über Monate in diese Finalissima gespielt. Ein Sieg in Dornach und möglichst keine Verwarnungen und die Korken dürfen knallen. Doch beides wird nicht einfach, haben doch die Dornacher selbst noch ein Interesse, die starke Saison mit Rang drei zu krönen.

Liestal Captain Marco Weisskopf ist, egal wie es ausgeht, stolz auf sein Team: «Morgen wird sicher kein einfaches Spiel, auch Dornach wird nochmals alles geben. Doch wir werden alles daran setzen die Überraschung zu schaffen. Für uns ist gut zu wissen, dass es ein Dürfen und nicht ein Müssen ist. Auch wenn es heute mit dem Aufstieg nicht klappen sollte, war es eine super Saison auf die wir stolz sein können». Dieser Meinung ist auch Nils Schulz, Torhüter und langjähriger Spieler beim FC Liestal: «Innerhalb der Mannschaft ist niemand nervös, es herrscht eine riesige Vorfreude auf das heutige Spiel. Viele Leute, auch ausserhalb des Vereins, wünschen uns Glück. Es gibt für uns keinen Grund nervös zu sein. Wir spielen bisher eine sensationelle Rückrunde. Anfangs Saison hätte mit diesem Erfolg niemand gerechnet, daher können wir das heutige Spiel einfach geniessen».

Ob es für die Liestaler gereicht hat zum Aufstieg, erfahren Sie natürlich hier bei uns.