Der Frühling nähert sich langsam

Das Wetter im März war alles andere als frühlingshaft. Bei Temperaturen über -10 Grad und Schnee setzten die ersten März-Tage die Basler Innenstadt schon fast in Ausnahmezustand: Die öffentlichen Verkehrsmittel stockten, Glatteis auf den Strassen, etc. Die New York Times berichtet sogar darüber, dass es in Europa kälter war als im Nordpol. In Rom fiel beispielsweise zum ersten Mal nach sechs Jahren wieder Schnee und in Norwegen wurden Temperaturen von - 42 Grad gemessen.

Im Verlauf der nächsten Woche soll es deutlich wärmer werden als Ende letzter Woche, doch ganz trocken bleibt es dann doch nicht.