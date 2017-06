Der Globi ist FCB-Fan - und begeistert mit einer rotblauen Fassade

Der Marktplatz in Basel ist im rotblau-Fieber: Der Globus hat heute morgen eine 200 m2 grosse FC Basel-Fahne gehisst. «Das Aufhängen erforderte viele Leute, mehr als wir gedacht haben», lacht Roger Rittscher, der Globus Basel Geschäftsführer. Sogar die Köche halfen und standen in ihren Kochmützen auf dem Dach, um die Fahne hochzuziehen.

Unbekannter Maler

Wer genau der Erschaffer der Fahne ist, ist nicht bekannt. «Ein Mitarbeiter kennt jemanden, der jemanden kennt und so weiter», sagt Roger Rittscher. «Auf diesem Weg kamen wir an diese tolle Fahne.» Es ist kein neues Modell, sondern aus einem FCB-Keller. Den ersten grossen Auftritt hatte sie an einer Muttenzerkurve-Choreo. Für den Globus war klar, dass für die FC Basel-Meisterfeier etwas Ausserordentliches an der Fassade hängen muss. «Eine kleine Fahne würde nicht zu uns passen», erklärt Roger Rittscher.

Globi ist FCB-Fan

Der Globi lebt in den FCB-Farben: rotblaugelb ©Keystone.

Dass der Globi ein FCB-Fan ist, ist klar. Denn der Kinderliebling ist in den FCB-Farben rot, blau und gelb unterwegs. An die Globus-Fassade wird deswegen noch der Schriftzug «Globi liebt rotblau» angebracht. Wenn das Wetter während des Cortège passt, wird sogar ein «echter» Globi von der Terrasse den FC Basel grüssen.

