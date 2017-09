Der Höllenritt durch die Ermitage - das älteste Seifenkistenrennen der Region

Seit 56 Jahren veranstaltet die Jungwacht/Blauring Arlesheim – mit Unterbrüchen – das mittlerweile legendäre Arlesheimer Seifenkistenrennen. Am Sonntag ist es wieder soweit und die besten Rennfahrer der Region stürzen sich in ihren Kisten den Gobenmattschuss in der Ermitage herunter. Die Ausgangslage verspricht ein sportliches Spektakel. Der Brislacher Nicola Bucher schaffte letztes Jahr als erster überhaupt den Hattrick und darf den Wanderpokal für immer behalten. Wird der Name des 13-Jährigen auch der erste sein, der auf der neuen Trophäe eingraviert wird? Oder findet die Konkurrenz ein Rezept gegen den Dominator der letzten drei Jahre? Seine Verfolger lauern auf jeden Fall in seinem Windschatten auf ihre Chance.

Die 778 Meter lange Strecke zwischen Schiesstand und dem Hinteren Weiher der Ermitage ist gespickt mit Schikanen, die den Ausgang des Rennens entscheiden können. Am Jergli-Crash vorbei über den Gobenmattschuss und schliesslich durch die berühmte Todeskurve führt der Höllenritt durch die Ermitage. Ein Arlesheimer Politiker sprach mal vom «Monaco unter den Seifenkistenrennen», wohl nicht zu Unrecht. Denn schon er lenkte einen selbstgebastelten Boliden auf dieser Strecke. Ob es für den Wanderpokal gereicht hat, ist indes nicht überliefert.

Was auf jeden Fall klar ist: Ein Besuch lohnt sich – auch kulinarisch. Mutige Fahrerinnen und Fahrer können das Anmeldeformular entweder online beziehen oder spätestens am Sonntagvormittag bei der technischen Abnahme der Kisten auf dem Arlesheimer Domplatz ihren Platz in der Startliste sichern.

Achtung: Das Rennen findet nur bei trockener Witterung statt. Im Moment schaut es gut aus, der definitive Entscheid wird am Freitag gefällt und via www.jubla-arlesheim.ch kommuniziert.