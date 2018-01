Der Liestaler Stadtratssitz bleibt in grüner Hand

Nach einem hitzigen Abstimmungskampf um die Gestaltung des Liestaler Bahnhofareals und fünf Jahren als Stadtpräsident trat der Grüne Lukas Ott Ende 2017 zurück. Unterdessen arbeitet der Soziologe als Stadtentwickler in Basel. In einem ersten Wahlgang für den freien Stadtratsplatz im Dezember erreichte keiner der Kandidaten das absolute Mehr. Als klare Favoritin als Stadtratskandidatin ging heute die Grüne Marie-Theres Beeler ins Rennen. Sie verfehlte im ersten Wahlgang das absolute Mehr nur um 57 Stimmen. Ihre Kontrahentin Karin Jeitziner von der FDP erreichte nur knapp die Hälfte der Stimmen. Heute wählten die Liestaler nun Marie-Theres Beeler in den Stadtrat. Die Stimmbeteiligung lag bei 33 Prozent. Im zweiten Wahlgang reichte ein relatives Mehr aus.