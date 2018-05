Der RTV Basel ist zurück in der NLA

Der RTV gewann das Heimspiel gegen den STV Baden nach einer starken ersten Halbzeit mit 29:25 (18:11).

Der RTV war das dominierende Team der NLB-Meisterschaft 2017/2018 schlechthin. Von den 26 Qualifikationsspielen entschied der RTV 23 Partien für sich, zwei Spiele gingen verloren, eines endete mit einem Unentschieden. In den Aufstiegs-Playoffs gegen den NLB-Zweiten STV Baden machte der RTV kurzen Prozess und entschied in der Serie "best of five" gleich die ersten drei Spiele in zumeist überzeugender Manier zu seinen Gunsten.

Das dritte Spiel schien bereits zur Pause (18:11) entschieden. Durchgang zwei sollte dann aber nichts für schwache Nerven werden. Baden zeigte die beste Halbzeit der Playoff-Serie und der RTV verlor im Angesicht des bevorstehenden Aufstiegs vorübergehend völlig den Faden. Innerhalb von zwölf Minuten egalisierte «Städtli» den Rückstand (20:20), oder anders gesagt: der RTV gab einen Sieben-Tore-Vorsprung mehr als leichtsinnig aus der Hand.

Der erste ausgeglichene Spielstand seit dem Anpfiff schien das Team von RTV-Cheftrainer Samir Sarac aber wieder wach zu rütteln. Der RTV besann sich seiner Stärken und agierte in der Schlussviertelstunde zumindest wieder etwas souveräner als nach dem zwischenzeitlichen Blackout. Die Entscheidung zu Gunsten der Gastgeber fiel dann zwischen der 56. und 57. Minute, als RTV-Goalie Aistis Pažemeckas (Nationaltorhüter Litauens) drei Würfe in Serie parierte - und am Ende siegte der RTV vor 900 begeisterten Zuschauern mit 29:25.

Der Rest war Jubel, Party und grenzenlose Freude über den erreichten Erfolg - und eine lange Nacht. Erfolgreichste Torschützen waren der rumänische Topskorer Rares Jurca mit 10 Treffern sowie Florian Goepfert in seinem allerletzten Nationalliga-Spiel mit sechs Toren.

Aufstieg

Der Aufstieg des RTV 1879 Basel ist nach einer souveränen und nahezu makellosen Saison hochverdient. Der RTV dominierte nicht nur die Hauptrunde nach Belieben und vom ersten Spieltag an. Cheftrainer Samir Sarac und Assistenztrainer Patrice Kaufmann haben eine eindrücklich homogene Mannschaft geformt, welche zumeist vor allem als schwer ausrechenbares Kollektiv überzeugte.

Der RTV war letztlich auch in den drei Playoff-Spielen um den Aufstieg klar überlegen. Der RTV gewann schlussendlich 26 seiner 29 Meisterschaftsspiele und misst sich ein Jahr nach dem Abstieg nun wieder mit den Topclubs der Schweiz.

Für die Spieler steht nun die verdiente Erholung bevor. Die Club-Verantwortlichen sind nun indes gefordert mit der Weichenstellung und der Klärung von etlichen Personalfragen im Hinblick auf die kommende NLA-Saison.

RTV 1879 Basel - STV Baden 29:25 (18:11)

Sporthalle Rankhof, Basel. - 900 Zuschauer. - SR: Jergen/Zaugg. - Torfolge: 3:0 (3.), 3:2 (6.), 6:2 (10.), 7:3, 8:4, 9:5, 10:6, 10:7 (16.), 13:7 (19.), 13:8 (20.), 17:8 (24.), 18:9, 18:11; 18:14 (34.), 19:14, 19:17 (38.), 20:17 (40.), 20:20 (42.), 22:20, 22:21 (50.), 24:21, 24:22 (52.), 26:22 (54.), 28:23 (57.), 29:24, 29:25. - Strafen: einmal 2 Minuten gegen den RTV 1879 Basel, sechsmal 2 Minuten gegen den STV Baden.

RTV 1879 Basel: Pažemeckas /Pfister; Hylkén (1), Berger (3), Goepfert (6), Stamenov (1), Ebi (2), Jurjevic (3), Attenhofer, Basler (2), Ahmetasevic, Jurca (10/5), Meier, Steiner (1).

STV Baden: Wyss/Schoch/Schöpfer; Wildi (3), Bühler (5), Grundböck (3), Ramon Schweizer, Zuber (9), Hock, Hochstrasser (2), Seitle (2/1), Patrick Schweizer (1).

Bemerkungen: Beide Mannschaften komplett, RTV setzt Pfister, Attenhofer und Meier nicht ein. - 19. (12:7) Pažemeckas hält Penalty von Hock. 27. (17:8) Grundböck schiesst Penalty an den Pfosten. 44. (20:20). Wyss hält Penalty von Jurca. - Time-Outs: RTV 1879 Basel: 28. (17:9) und 38. (19:17). - STV Baden: 20. (13:7), 24. (17:8) und 54. (26:22). - Letztes Nationalliga-Spiel von Florian Goepfert. - Gute Schiedsrichterleistung.