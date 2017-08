Der RTV empfängt im Cup den Vizemeister Pfadi Winterthur

Der Handball-Saisonstart rückt näher, der RTV bestreitet sein erstes NLB Meisterschaftsspiel am Samstag, 2. September, um 18:00 Uhr in der Sporthalle Rankhof in Basel gegen HS Biel.

Die Generalprobe steigt allerdings bereits an diesem Freitagabend ab 20:15 Uhr in der Sporthalle Rankhof in Basel im Cup-Hit gegen den aktuellen Vize-Schweizermeister Pfadi Winterthur.

Der RTV ist zwar auf dem Papier zweifellos Aussenseiter. Das neue Team unter dem neuem Cheftrainer Samir Sarac wird aber - nach einer intensiven Vorbereitung - dem oberklassigen Gegner mit Sicherheit alles abverlangen und alles daran setzen, eine Sensation zu schaffen. Für Hochspannung ist also garantiert! Der RTV zählt einmal mehr auf den Support seiner Fans und der ganzen Handball- Region Nordwestschweiz und dankt schon jetzt für eine grossartige Unterstützung wie Ende der letzten Saison. In diesem Sinne: HOPP RTV !!!