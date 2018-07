Der Rhein-Sprung von der Brücke: streng verboten

Es ist eine Mutprobe, die gefährlich enden kann. Immer wieder kommt es vor, dass Rheinschwimmer einen besonders abenteuerlichen Einstieg wagen: Statt von einem Strand in den Rhein zu schwimmen, springen sie von Basler Brücken. Besonders beliebt ist dabei die Mittlere Brücke, vermehrt auch von die St. Johannsbrücke.

Gefahren...

Der kurze Spass kann aber gefährlich enden. Besonders durch den Sog an den Brückenpfeilern, wo sogenannte Verwirbelungen entstehen. Die dadurch entstehenden Strömungen machen es zusammen mit dem Sog für die Springer bzw. Schwimmer besonders gefährlich. Denn nicht nur für die Waghalsigen ist dieser Sprung gefährlich, sondern auch für die Rheinschwimmer. «Wer von den Basler Brücken springt, kann sich und auch andere verletzen», sagt Topraz Yerguz, Mediensprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartements Basel-Stadt. Besonders gefährlich ist es, wenn sich unter den Springenden Rheinschwimmer oder Wasserfahrer im Wasser befinden, die getroffen werden könnten».

...und Busse

Der Sprung in den Rhein ist nicht nur gefährlich, sondern ganz klar und einfach verboten. Die «Polizeivorschriften betreffend das Baden in den öffentlichen Gewässern des Kantons Basel-Stadt» verbieten das Springen von Brücken. «Wer diese Zuwiderhandlung begeht, riskiert eine Ordnungsbusse in der Höhe von 100 Franken», so Topraz Yerguz. Doch es wird nur gebüsst, wer in flagranti erwischt wird.

Die waghalsige Aktion von R(h)einspringern ist nicht nur eine Gefahr für sie selbst, sondern auch für andere, von der man lieber absieht - Adrenalinkick hin oder her.