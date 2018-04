Der Sand ist zurück in der Oase: Die Erfolgsgeschichte am Dreiländereck geht weiter

Einiges steht schon bereit für die Eröffnung

Der April macht ausnahmsweise nicht nur was er will, sondern auch das, was die Bebbi wollen: Er schenkt uns einen frühen Sommer. Traumtemperaturen und viel Sonne locken an den Rhein, die Buvetten haben wieder geöffnet und auch bei der Sandoase geht es wieder los. Am Dreiländereck wird dieses Jahr alles grösser, besser und sandiger: «Wir konnten das ehemalige "Restaurant Dreiländereck" übernehmen und das ist nun unsere "Sandoasen Loft"», erzählt Geschäftsführer Urs Pozivil glücklich. «In den letzten Monaten haben wir das Gebäude visuell aufgewertet und so rekonstruiert, dass es mit der Sandoase verschmilzt.»

Urs Pozivil verteilt noch den letzten Sand. Früher verteilten sie diesen noch mit Schubgaretten.

Als die Initianten vor drei Jahren die Sandoase ins Leben riefen, hätte Urs Pozivil nie damit gerechnet, dass das Projekt solche Dimensionen annehmen würde. Vor allem nicht in so kurzer Zeit. «Wenn man wirklich darüber nachdenkt, ist es schon eindrücklich. Wir haben im 2016 einfach Mal gestartet und wussten auch nicht recht wie es laufen wird. Und im Jahr darauf konnten wir die Sitzplätze im unteren Bereich schon verdoppeln.» Inzwischen beschäftigt die Sandoase rund 50 Mitarbeiter, wobei einige auf Abruf eingesetzt werden.

Der neuste Teil der Sandoase.

Ein glücklicher Faktor war bei der Eröffnung im 2016 sicherlich die gleichzeitig stattfindende Fussball Europameisterschaft. Auf einer grossen Leinwand wurden die Spiele am Dreiländereck übertragen. Daran wird sich auch dieses Jahr nichts ändern, wenn in Russland gekickt wird. «Ich freue mich auch darauf, falls es wieder zur Paarung Deutschland und Frankreich kommen würde. Da wir direkt im Dreiländereck beheimatet sind, lockt das natürlich auch unsere Nachbarn in der Region an», so Pozivil.

Eröffnen wird die Sandoase am Freitag, ab 17 Uhr. Im Gegensatz zu den vorhergehenden Jahren scheinen die Organisatoren diesmal Wetterglück zu haben. «In den letzten Jahren regnete es immer bei der Eröffnung, aber jetzt siehts eigentlich gut aus.» Damit aufs Wochenende hin alles bereit ist, wurden am Donnerstag 24 Kubikmeter Sand angeliefert. «Dieses Jahr ist es ein neuer Sand, zwar wieder Quarz, aber viel feinkörniger als vorher.»

Und so sieht das Loft von Innen aus. Bild: Sandoase

Im Gegensatz zu früher ist dann Ende Sommer auch nicht einfach Schluss am Dreiländereck. Die Betreiber haben ein Winterkonzept, so dass die Sandoase künftig das ganze Jahr über geöffnet bleibt. «Für uns war immer klar, wenn wir den Innenbereich übernehmen können, müssen wir auch im Winter etwas machen», sagt Urs Pozivil. «Auf der Terrasse gibt es rustikale Holzhütten, Palmen werden durch Tannen ersetzt, statt Sand gibt es Holzhäcksel und was speziell sein wird: Am Ende der Terrasse wollen wir eine Glaskuppel aufbauen, in der wir eine kleine Sandoase haben werden. So haben wir auch im Winter eine Sandoase im Exil.»

Aber an den Winter wollen wir noch gar nicht denken. Zuerst kommt der Sommer und eine hoffentlich weitere erfolgreiche Saison für das Projekt am Dreiländereck. Eine Erfolgsgeschichte, wie sie nur unsere Region schreiben kann.

