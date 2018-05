Der Stinkkäfer aus Zürich breitet sich mehr und mehr in Basel aus

Seit einigen Jahren gibt es eine neue Wanzengattung, die Jahr für Jahr massiver auftritt. Es handelt sich hierbei um Halyomorpha halys – die marmorierte Baumwanze. Sie krabbelt in Wohnungen, hockt auf den Himbeeren der Hobbygärtner: im Volksmund auch Stinkwanze genannt. Zu verdanken hat der Schädling seinen Ruf einem übel riechenden Sekret, das er absondert, wenn er gepackt oder zerdrückt wird. Die zwölf bis 17 Millimeter langen Tiere sind grau bis braun marmoriert und haben am Seitenrand des Hinterleibes schwarz-weiss gemusterte Flecken. Der transparente Flügelteil weist Streifen auf, die Unterseite ist gelb gefärbt und die Mundteile als Stechrüssel ausgebildet. Der Stinkkäfer ist keine heimische Spezies.

Ernteausfälle als Folge

Dem Schweizer Experten Tim Haye vom CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International) in Delémont bereitet der ursprünglich aus Asien stammende Stinkkäfer grosse Sorgen. «In Südeuropa und den USA hat die marmorierte Baumwanze bereits für Ernteausfälle im mehrstelligen Millionenbereich gesorgt».

Der Chinagarten in Zürich / Bild: Keystone

Wie die Tageswoche schreibt, haben Tim Haye und seine Forscherkollegen am CABI herausgefunden, dass der Stinkkäfer sich in Europa von Zürich aus verbreitet hat. Vom Chinagarten hat er sich via Basel, Bern, Schaffhausen, St.Gallen und übers Tessin bis nach Italien weiterverbreitet. Von Stadt zu Stadt getragen wurde er wohl per Anhalter in PWs oder Frachtkisten. Denn, obwohl die Wanze fliegen kann, ist ihre Flugtauglichkeit lediglich nur beschränkt. In den Chinagarten nach Zürich kam die Wanze mit einem Geschenk. Denn der Garten in Zürich war ein Geschenk der chinesischen Partnerstadt Kunming. Nach der Eröffnung 1994 mussten bereits 1998 die Ziegel ausgetauscht werden. Mit den neuen Ziegeln die in China hergestellt wurden, kam in den Kisten auch der Stinkkäfer nach Europa. Tim Haye hat 2013 die Ziegelfabrik in China besucht und dort exakt die Wanzenart gefunden, welche sich hier bei uns eingenistet hat.

Keine natürlichen Feinde

Zur Plage werden die tierischen Immigranten, weil sie hierzulande keine natürlichen Feinde haben. Auch Chemie kann ihnen nichts anhaben. Besonders unangenehm sind die Stinkkäfer im Herbst, wenn sie die Nähe des Menschen suchen. Sie sammeln sich auf sonnigen Terrassen und an warmen Wänden. Von dort wandern sie in ihre Winterquartiere – und richten sich auch in Wohnungen und Mauerritzen häuslich ein. In Estrichen und Blumentöpfen überwintern die Baumwanzen ebenfalls gern.

Doch der Gestank der neuen Wanzenart dürfte für die städtische Wohnbevölkerung wohl das geringste Übel sein.