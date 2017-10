Der Surprise Strassenchor: Singen ohne Grenzen

Seit 2009 bietet Surprise armutsbetroffenen Menschen die Möglichkeit, unter der professionellen Leitung von Ariane Rufino dos Santos in einem Strassenchor zu singen. Mittlerweile besteht der Chor aus über 25 Sängerinnen und Sängern. Viele von ihnen sind Verkaufende des Surprise Strassenmagazins, das Angebot steht jedoch allen interessierten Menschen offen.

Am Samstag, den 14. Oktober präsentiert sich der Surprise Strassenchor mit einem Gastauftritt bei einem Konzert der «Schule für ungehinderte Musik» (SFUM). Hier musizieren Menschen mit einer geistigen Behinderung gemeinsam mit Profimusiker/innen. Der Stil des SFUM-Repertoires ist so vielfältig wie die Band selbst und reicht von Pop- und Rockstücken über Reggaesongs bis zu Rap. Die SFUM führt am 14. Oktober ihr Programm BUT («Bild und Ton») auf. In diesem Kunstprojekt machen die Beteiligten nicht nur die Musik, sondern steuern auch Bilder bei.

Am Samstag, den 18. November zaubern die Surprise-Sängerinnen und -Sänger gemeinsam mit den internationalen Chören «Singen ohne Grenzen» Basel und Liestal und dem Jugendchor «Vivo» der Musikakademie Basel ein buntes Repertoire auf die Bühne. Der Titel ist Programm: Unter dem Motto «Eine Reise durch die Welt» gibt es Roma-Musik und weitere internationale Lieder zu geniessen. Der Anlass wird organisiert von «Austausch in Sport und Kultur» (ASK). ASK fördert mit einem breiten Angebot den Austausch zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen in der Region Basel.

Hier finden sie mehr Informationen über den Surprise Strassenchor.