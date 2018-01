Der Verein sprachmobil.ch hat schon CHF 18'200 gesammelt

Bislang konnten Spendengelder in Höhe von CHF 18'200 generiert werden. Erstes Spendenziel sind rund CHF 32'000.-, damit der Bau eines modernen, rollenden Unterrichts- und Begegnungsraumes in Form eines Spezial-Kofferaufbaus in Auftrag gegeben werden kann. Mit dieser Summe können zudem die ersten 24 Leasingraten des gesamten Fahrzeuges (inkl. Chassis) beglichen werden.

Der Verein sprachmobil.ch wird das Fahrzeug bauen lassen, damit ab Frühherbst 2018 freiwillige MitarbeiterInnen von sprachmobil.ch vor Asylunterkünften, Wohnheimen und Flüchtlingswohnungen, auf der Allmend in Gemeinden und Städten der Kantone Basel-Stadt, Baselland, Solothurn und Aargau parkieren und Deutsch unterrichten können. Weitere mögliche Standorte sind Kirchplätze, Werkhöfe von Unternehmungen, und Standplätze am Rande von Grossveranstaltungen. Der mobile Lern-Begegnungsraum hat zudem den Vorteil, dass auf Abruf und sehr niederschwellig und an verschiedene EmpfängerInnen (bspw. Frauen, unbegleitete Minderjährige, spezielle Fachkräfte usw.) spezifische Informationen zu Bildung, Kultur und hiesigem Brauchtum vermittelt werden können.

Um die noch fehlenden CHF 14'000.- zu generieren läuft bis Ende Februar auf der von der Raiffeisenbank kuratierten Internetplattform lokalhelden.ch ein crowdfunding.