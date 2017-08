Der Zoo Basel feiert 40 Jahre Kinderzoo

Seit der Eröffnung am 25. August 1977 helfen Kinder bei der Pflege der Haustiere des Kinderzoos. Was sie aus diesen Begegnungen mitnehmen, ist eine Beziehung geprägt von Respekt und Vertrauen. Der Kinderzoo ist ein Herzstück des breiten Bildungsangebotes des Zoo Basel. Am 26. August gibt er mit einem Spezialprogramm von 11 bis 16 Uhr Einblick in seine Aktivitäten.