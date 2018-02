Der einzige Schweizer Astronaut in Basel: Claude Nicollier an den Saturday Morning Physics

Auf Nimmerwiedersehen: Schlittschuhbahnen in der Innenstadt sind ein Flop

Wie gross war die Vorfreude: Doch im Basler Weihnachtstrubel ging sie hinter den viel zu hohen blauen Wänden schlicht unter. Die «Schliffi uff em Märt» sei ein Zusatzangebot für Kinder gewesen und diesen hätte es gefallen, sagt die Trägerschaft zu barfi.ch. Aber was sonst soll sie auch erzählen? In Wirklichkeit war der «Erfolg» sehr bescheiden. Und die «Schliffi» ist nicht die erste Eisbahn, die in der Innenstadt floppte.