Der erste Mai in Basel: Von roten Fahnen und Lohngleichheit

Der Chef des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes Paul Rechsteiner sieht den 1. Mai so, wie er in seinem Aufruf schreibt: «Der 1. Mai ist der einzige weltumspannende nichtreligiöse Feiertag. An seinem Ursprung stand eine Bewegung armer Frauen und Männer. Was 1890 mit der Forderung nach dem Achtstunden-Tag begann, hat sich inhaltlich immer wieder gewandelt.

Geblieben sind die Aktualität und Notwendigkeit einer sozialen Entwicklung.» Landesweit wird dieses Jahr für die Lohngleichheit zwischen den Geschlechtern demonstriert. Noch immer würden Männer rund 600 Franken mehr verdienen als Frauen. Darum lautet das Motto für den 1. Mai dieses Jahr: «Lohngleichheit. Punkt. Schluss». In Basel will BastA (Basel starke Alternative) sich bei den Sans Papiers einreihen, um Solidarität zu zeigen und um auf eine Gesetzesverschärfung aufmerksam zu machen.

Notwendigkeit des sozialen Fortschritts

Um elf Uhr geht es beim Messeplatz los. Der Zug zieht dann zum Claraplatz über die Mittlere Brücke bis zum Barfüsserplatz. Vom Gewerkschaftsbund wird die Grüne Politikerin Barbara Wegmüller zur Lohngleichheit sprechen. Als Stargast wird SP-Nationalrat Beat Jans sprechen und schliesslich folgt noch eine Rede zu den Sans Papiers. In der Regel ist der 1. Mai mit seiner bis am frühen Abend dauernden Feier eine familiäre und ruhige Angelegenheit.

Im Zelt auf dem Barfüsserplatz treffen sich die Genossen hören sich die mehr oder weniger kämpferischen Reden an, geniessen nicht allzu laute Musik und das war's dann. Am diesjährigen 1. Mai sind auf dem Barfi vor allem Stimmen für mehr Lohn- und Chancengleichheit zu hören. Aber auch Solidarität mit dem kurdischen Widerstand gegen den islamischen Terrorismus wird gezeigt.

Bedenkenswert bleibt aber allemal, was Paul Rechsteiner schreibt: «Der 1. Mai steht für die Notwendigkeit des sozialen Fortschritts. Er erinnert aber auch daran, dass dieser sich nie von selber eingestellt hat. Sondern immer erkämpft werden musste. Das gilt heute wie damals.» Dass das alles etwas Zeit braucht, selbst wenn sich alle einig sind, wie bei der Lohngleichheit, ist wohl der Beweis dafür.

