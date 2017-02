Der erste Tag als Grossrat: Nervöser als im Joggeli

Der erste Morgen als Grossrat

Ein gewöhnlicher Morgen? Für René Häfliger nicht. Gestern war sein erster Tag als Grossrat in Basel. Entsprechend politisch war auch seine Vorbereitung. Am Vorabend hat er das Vademecum des Grossen Rates durchgelesen. Und am Morgen des grossen Tages war die Garderobe-Frage auch politisch begleitet: «Ich habe mir überlegt, ob ich eine Krawatte anziehen soll oder nicht. Meiner lockeren Gesinnung entsprechend habe ich mich dann aber für Zweiteres entschieden», lacht der LDP-Grossrat.

Nervöser als im Joggeli

«Ehrlich gesagt: Ich war nervöser, als wenn ich im Joggeli vor 30'000 Leuten reden muss», gesteht der frischgebackene Grossrat. «Doch das ist sicher auch nur eine Frage der Gewohnheit.» Denn schon bei seiner ersten Sitzung hatte René Häfliger sein erstes Wortbegehren vor dem Grossen Rat. Er kommentierte die Umgestaltung des Unteren Rheinuferwegs. «Ich setze mich dafür ein, dass die Parkplätze erhalten bleiben», sagt der ehemalige Journalist. «Denn aus der direkten Nachbarschaft wurde ich gebeten, fast schon hilferufend, mich für diese Parkplätze einzusetzen», betont René Häfliger.

Die Glücksnummer 83

«Es ist toll, wie organisiert alles ist». Jede Grossrätin, jeder Grossrat hat sein Pult, seine Garderobe und sein Schliessfach. Die erhaltene Nummer hängt mit dem Platz im Grossen Rat zusammen, der wiederum von Wahlkreis und Partei bestimmt wird. «Ich habe die Nummer 83, eine super Nummer», lacht der barfi.ch-Sportmoderator.

Nahe bei den Leuten

An der ersten Sitzung des Grossen Rates wurden die Kommissionen verteilt. René Häfliger ist Mitglied der Petitionskommission. «Ich finde es lässig, in dieser Kommission sein zu dürfen», sagt er. Es sei eine Kommission nah am Puls der Baslerinnen und Basler.

Und am Abend Party

«Ich freue mich, am Abend an der Feier von Joël Thüring zu sein», so der Grossrat. Doch lange kann er nicht bleiben und feiern, denn ab 20 Uhr steht der Fasnächtler René Häfliger auf der Bühne des Charivari. «Es war ein spannender Tag und ich freue mich schon auf nächsten Mittwoch», strahlt er. «Es ist wunderbar, aktiv mitreden und die Geschicke von Basel mitbestimmen zu dürfen. Dies gleichzeitig mit dem Kennenlernen von vielen neuen, tollen und spannenden Leuten.»

