Der grösste kantonale Schulsportanlass feiert ein Jubiläum

Mehr als 300 Schülerinnen und Schüler der ersten und zweiten Primarklassen absolvierten am Starttag der zehnten Austragung des „Spiel ohne Grenzen“ attraktive Klassenwettkämpfe. Wie im Vorjahr starten gegen 2‘000 Schülerinnen und Schüler aus 96 Klassen und 30 Baselbieter Gemeinden.

Jede Schülerin und jeder Schüler absolviert an diesem Sporttag neun bis zehn Disziplinen. Diese werden alleine, als Gruppe oder im Klassenverband gemeistert. Die Kinder können in den leichtathletischen Disziplinen (Sprint, Weitsprung und Ballwurf) ihre Grundfertigkeiten unter Beweis stellen und sich im Rahmen des „UBS-Kids Cup“ mit den Gleichaltrigen aus der ganzen Schweiz messen.

Förderung des Teamgeist

Zudem weist das Programm verschiedene Teamübungen zur Förderung von Ausdauer, Technik, Geschicklichkeit, Koordination und Teamgeist auf, so das Würfelrennen, Orientierungslauf, den Trotti-Biathlon, einen 400 oder 800-Meter-Lauf, den Radathlon und die Disziplin Roll-Curling.

Eigener "Showact" bringt Bonuspunkte

Auf freiwilliger Basis präsentieren die Klassen einen „Showact“, den sie mit ihrer Lehrperson vorbereitet haben. In der Gestaltung sind die Klassen frei. Wer einen „Showact“ vorführt, sammelt Bonuspunkte für das Klassenresultat. Die Lehrpersonen haben mit ihren Schülerinnen und Schülern die Disziplinen geübt und kommen gut vorbereitet an den Anlass.

Da dieses Jahr, das zehnte Jubiläum gefeiert wird, bekommen die Schüler an jedem der sechs Schulsporttage Besuch von prominenten Sportlern.

Am Starttag war Benjamin Huggel vor Ort und verteilte Autogramme. An den anderen Tagen werden Degenfechter Benjamin Steffen, Fussballer Alex Frei, Schwimmer Manuel Leuthard, Handcycling-Sportler Tobias Fankhauser, Medaillengewinner an den Paralympics 2016, und Simon Niepmann, Olympiasieger 2016 im Rudern, erwartet.