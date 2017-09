Der slowUp hat Basel wieder fest im Griff

Sm’Aesch Pfeffingen, Vize-Meister 2017 im Schweizer Frauen-Volleyball, geht in der Organisationsstruktur ab sofort neue Wege. Am deutlichsten sichtbar wird das durch die AG, die rückwirkend per 1. Juni 2017 als Trägerin der ersten Mannschaft gegründet wurde. Dabei gelang es Präsident Werner Schmid mit dem früheren FCB-Präsidenten Dr. Bernhard Heusler und dem Arlesheimer Mediziner Dr. Marc Troxler zwei namhafte Persönlichkeiten als Verwaltungsräte und Aktionäre zu gewinnen.