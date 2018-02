Der zweite Parkplatzkataster für die Stadt Basel ist online

Seit 2015 erhebt das Amt für Mobilität alle Parkplätze im öffentlichen Raum der Stadt Basel und stellt sie im Parkplatzkataster dar, der alle zwei Jahre aktualisiert und veröffentlicht wird. Der erste Parkplatzkataster ging Anfang 2016 online, der zweite ist seit heute auf der Website des Amts für Mobilität verfügbar.

Insgesamt standen am Stichtag (13.11.2017) auf Allmend 27‘498 Auto-Parkplätze zur Verfügung, das sind 443 Parkplätze oder rund 1,6% weniger als zwei Jahre zuvor. 230 Parkplätze gingen auf dem Bachgraben-Parkplatz verloren, der zu Gunsten neuer Wohnungen verkleinert wurde. Nach Abschluss der Bauarbeiten 2019 werden 45 zusätzliche Parkplätze geschaffen. Rund 80 Parkplätze wurden für die Verlängerung des Tramtrassees zum Bahnhof Saint-Louis und zu Gunsten der Bus-Beschleunigung in der Belforter- und der Hegenheimerstrasse aufgehoben. Vereinzelte Parkplätze entfielen auch durch die Ummarkierung von Auto-Parkplätzen in Velo-/Motorrad-Parkplätze in den Wohnquartieren. Hinzu kommt, dass der Verkehr unter anderem aufgrund grösserer Fahrzeuge und erhöhter Sicherheitsanforderungen immer mehr Platz im begrenzten Strassenraum einnimmt. Das verunmöglicht einerseits weitgehend das Einrichten von zusätzlichen Parkplätzen und führt anderseits immer wieder zum Abbau bestehender Parkplätze auf Allmend.

In den Zahlen schlägt sich auch die Umsetzung der vom Grossen Rat beschlossenen Parkraumbewirtschaftung nieder: Die Zahl der Parkplätze in der Blauen Zone nahm um rund 2‘100 zu, während die Zahl der weissen Parkplätze ohne Gebührenpflicht und Zeitbeschränkung entsprechend zurückging.