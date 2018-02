Des S AM Schweizerisches Architekturmuseum blickt auf erfolgreiches Ausstellungsjahr zurück

Bei ‹Schweizweit› hat das S AM in Zusammenarbeit mit 162 Architekturbüros aus allen Landesteilen einen visuellen Atlas der aktuellen Schweizer Bauproduktion erstellt. Die Schau zeigte Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Themen, Inhalten und formalen Strategien, die Schweizer Architekten heute beschäftigen. Begleitend zur Ausstellung erschien die gleichnamige Publikation im Christoph Merian Verlag. Während der Schau ‹Forum Basel› verzichtete das S AM auf den Eintrittspreis und stellte den Stadtbewohnern einen kommerzfreien Raum zur Verfügung - im ursprünglichen Sinne des ‹Museion› der griechischen Antike wurde das S AM zu einem Haus für öffentliches Leben.

In Reaktion auf die zunehmende Kommerzialisierung der urbanen Räume untersuchten die Architekturbüros Kosmos Architects (Moskau/Basel) und Plan Común (Santiago de Chile) potentielle kollektive Räume in Basel. Die Ausstellung wurde im Kontext der Future Architecture Platform realisiert und vom Programm Kreatives Europa der Europäischen Union gefördert. Im Sommer stand ‹in Land aus Land. Swiss Architects abroad› auf dem Programm (01.07.- 12.11.2017). Das Bauen im Ausland kann mit Risiken verbunden sein, trotzdem sind es nicht nur die grossen Namen, die im Ausland projektieren und bauen. In dieser Ausstellung präsentierte das S AM ausgewählte Beispiele gebauter und geplanter Projekte der letzten 10 Jahre. Das Augenmerk lag dabei auf dem Rückfluss dieser Arbeiten, also der Frage: Wie hat die Erfahrung die lokale Praxis der Architekten beeinflusst?

Ausblick auf das Ausstellungsprogramm 2018

Im Dezember 2017 wurde die Ausstellung ‹Bengal Stream. The Vibrant Architecture Scene of Bangladesh› eröffnet. Das S AM widmet sich somit als erstes Museum weltweit der Architektur Bangladeschs. Die Schau versammelt über 60 Projekte von etablierten und aufstrebenden Architekturschaffenden in Bangladesch. ‹Bengal Stream> wurde von den Besuchern, den Fachkreisen sowie den Medien derart gut aufgenommen, dass das S AM beschlossen hat, sie bis am 24.06.2018 zu verlängern. Begleitend zu dieser Ausstellung gibt es eine Vortragsserie mit in der Ausstellung vertretenen Architekten. Ab März 2018 sind zudem Filme aus Bangladesch im Stadtkino Basel zu sehen.

Pierre-Philippe Hofmann ist ein bildender Künstler aus Brüssel mit Schweizer Wurzeln. Er hat die Schweiz entlang von zehn Achsen durchquert - von den äussersten Grenzen bis zum geografischen Mittelpunkt, der Älggialp im Kanton Obwalden. Auf seiner Route machte er regelmässig eine grosse Anzahl Aufnahmen in Form von Videostandbildern und erfasste so Höhenunterschiede, Klimazonen und Landschaftsformen der Schweiz. Diese Bildsammlung wird unter dem Titel ‹Portrait of a Landscape› in Form einer grossen Videoinstallation über Dutzende von Bildschirmen laufen und so dem Besucher ermöglichen, den Raum Schweiz in ungewohnter Art wahrzunehmen.

Dann folgt die Ausstellung ‹Transform› (29.09-04.11.2018). Über Jahrtausende verkörperte Architektur die Vorstellung einer sich permanent wandelnden Kontinuität. Die meisten Gebäude der Architekturgeschichte existieren heute nicht mehr in ihrer originalen Form, weil sie im Laufe der Zeit unablässig transformiert wurden. Auf diese Weise konnten sie die Zeitläufe überdauern und sukzessive wechselnde Funktionen erfüllen, für die sie ursprünglich nie geplant worden waren. Heute dagegen schrumpft die Halbwertzeit der Architektur rapide. Ändert sich die Funktion eines Gebäudes oder seine Eigentumsverhältnisse, wird es immer öfter einfach abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Das erzeugt nicht nur problematische ökologische und ökonomische Mehrbelastungen sondern auch gravierende Identitätsverluste in gewachsenen räumlichen Strukturen. In kritischer Auseinandersetzung mit dieser räumlichen Wegwerfkultur erforschen heute immer mehr Architekten das Transformationspotential von Gebäuden und entdecken in ihrer räumlichen und funktionalen Neuinterpretation ein ganz eigenes poetisches Potential und Experimentierfeld.

Im November 2018 wird die mit Unterstützung des Bau- und Verkehrsdepartementes des Kanton Basel-Stadt entwickelte Ausstellung ‹Dichtelust› (24.11.2018-05/2019) eröffnet. Der Begriff der Dichte ist in der Schweiz auffällig negativ besetzt. In der politischen Diskussion um die städtebauliche und raumplanerische Entwicklung der Schweiz wird Dichte oft als Kampfbegriff eingesetzt und beschwört Schreckensbilder von «zugebauten» Städten und Horrorszenarien von Hochhäusern, die gewachsene Stadtkerne «überwuchern». Dieses negative Bild gilt es zu korrigieren. Die Ausstellung verdeutlicht, was Dichte eigentlich bedeutet, nämlich eine sinnvolle Ausnutzung des bebaubaren Territoriums. Wie materialisiert sich Dichte konkret in der Stadt, ist eine der Leitfragen. Denn Dichte heisst nicht automatisch «hoch» bauen sondern vor allem kompakt. Und Dichte, richtig eingesetzt, ist das beste Mittel zur Vermeidung von Dichtestress.

Verstärkung der Museumsleitung

Mit Michèle Thüring stiess im Januar eine erfahrene Kulturmanagerin als Geschäftsführerin zum S AM. Sie bringt als ehemalige Leiterin Marketing & Kommunikation und Geschäftsleitungsmitglied des Museums für Kommunikation, des Bernischen Historischen Museums und des Kunstmuseums Bern umfassendes Know-how in der Positionierung sowie Vermarktung von Museen, aber auch der Drittmittelbeschaffung mit und ist innerhalb der Schweizer Kulturinstitutionen gut vernetzt.