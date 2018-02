Deutsche A cappella-Truppe «Spread Voice» im Tabourettli

«Vier Stimmen und 88 Tasten in aberwitzigen Kombinationen von Pop, Jazz, Swing, Oper und Klassik. Alles ist ihnen heilig: ABBA, Bach, van Halen, Schumann, Hancock, Orff, Sting, Gershwin, Puccini, Grieg und Frieden!» - so beginnt die Medienmitteilung des Basler Fauteuil.

So sollen Herbie Hancock und Sting auf Carl Orff oder aber van Halens Rockklassiker „Jump“ auf Monty Python, Nina Simone und Manhattan Transfer treffen. «Liegen Welten zwischen Bach und Jobim? Alle ABBA Songs in einem Stück vereint nicht möglich? Nein, denn bei SPREAD VOICE ist nichts unmöglich!» , so die Medienmitteilung weiter. In fantasievollen Arrangements, die mit Humor und Augenzwinkern serviert werden, sei für musikalische Überraschungen auf jeden Fall gesorgt.

Die Truppe beschreibt sich selbst wie folgt: «Claudia Deutschmanns wandlungsfähiger Sopran wird ergänzt durch die warme facettenreiche Mezzosopran-Stimme der Niederländerin Mylène Kroon. Der lyrische Tenor von Gevorg Aperánts besticht durch seine Geschmeidigkeit und Temperament, dem gegenüber bildet die charakteristische Stimmfarbe Gunnar Deutschmanns das Fundament als Bass. Der Konzertpianist Eckhard Wiemann glänzt nicht nur durch seine klassische Virtuosität, sondern erweist sich auch als perfekter Partner der Sänger durch seine Stilsicherheit und seinen mitreissenden Groove.»

Das Ensemble präsentiere sich ohne jegliche elektronische Verstärkung, «ein direkter, unmittelbarer Hörgenuss, SPREAD VOICE eben.»