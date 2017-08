Die auf deutsch gedruckten Warnhinweise auf den Schachteln enthielten Schreibfehler. Ausserdem fehlte die übliche Steuerbanderole. Deshalb gehen die Fahnder von Fälschungen aus.

Laut Zoll gab der Transporteur an, dass er die Zigaretten auf einem Parkplatz in Weil am Rhein bei einem unbekannten Fahrer eines ausländischen Transporters gekauft habe. Gegen den Täter wurde ein Verfahren wegen Verstosses gegen die deutsche Abgabenordnung sowie gegen das Tabaksteuer- und Markenschutzgesetz eingeleitet.