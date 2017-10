Didi Offensiv: «Uff e Bier mit em Dario Zuffi»

Fussball, Fussball, Fussball! Wie es sich für eine Fussballkulturbar gehört, feiert das Didi Offensiv seinen dritten Geburtstag mit viel Live-Fussball. Der Fussballgott scheint das Didi Offensiv zu mögen: In der Geburstagswoche vom 10.-14. Oktober steht für die Schweizer Nati in der WM-Qualifikation das entscheidende Spiel gegen Portugal auf dem Programm, in der Bundesliga spielt der SC Freiburg auswärts beim Ligakrösus FC Bayern und der FC Basel spielt gegen den FC Lugano. Mit jenem FC Lugano feierte «Stargast» Dario Zuffi 1993 den Cupsieg.

«Uff e Bier mit em Dario Zuffi» heisst es am Donnerstag, 12. Oktober, um 20 Uhr. Der heutige Assistenztrainer des FC Winterthur schoss in der Nationalliga A in fast 400 Spielen 122 Tore, lief 19mal für die Schweizer Nati auf, wurde mit dem FC Lugano Cupsieger und – Achtung! – mit den Young Boys Schweizer Meister. Vor allem aber schoss er 1994 den FC Basel nach sechs Jahren in den Niederungen der Nationalliga B zurück ins Oberhaus. Am 3. Mai 1994 traf Zuffi in Genf gegen Etoile Carouge in der 74. Minute zum 1:1 und machte damit den Aufstieg perfekt.

3 Jahre Didi Offensiv – Das Programm der Geburtstagswoche

Dienstag, 10.10.2017, 20:45 Uhr – Live-Fussball Showdown in der WM-Quali: Portugal vs Schweiz

Donnerstag, 12.10.2017, 20:00 Uhr

«Uff e Bier mit em Dario Zuffi»

Talk mit dem Mann, der den FC Basel in die Nationalliga A schoss

Freitag, 13.10.2017, 20:00 Uhr Pub-Quiz Allgemeinwissen, 30. Ausgabe

Samstag, 14.10.2017, ab 13:30 Uhr – Live-Fussball

13.30 Uhr: Liverpool vs. Manchester United

15:30 Uhr: Bundesliga-Konferenz (u.a. Bayern München vs. SC Freiburg), 19:00 Uhr: FC Lugano vs. FC Basel

